L'evento



Ugo Conti e la sua band a Lucca il 24 luglio al Caffè Tessieri

giovedì, 22 luglio 2021, 13:05

Una grande serata di musica con Ugo Conti e la sua band: è quella in programma per sabato prossimo (24 luglio) alle 21, al Caffè Tessieri di Lucca. La serata, organizzata da Andrea Colombini e Filippo Giambastiani, ripercorrerà i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta: uno spettacolo che racchiude il sapore di un'Italia che non c'è più, ma che rievoca ricordi dolci, malinconici e divertenti ogni volta che questo grande pezzo di vita collettiva viene chiamato in causa. Conti, classe 1955, è un artista poliedrico: storica spalla di Diego Abatantuono, ha interpretato una pluralità di ruoli comici e drammatici nel corso della sua prolifica carriera, rivolgendo il suo interesse anche verso quel mondo del Cabaret divenuto iconico nei decenni scorsi, grazie al traino di personaggi come Jerry Calà e non soltanto. La produzione della serata è firmata da Simone Migliaccio Management.

L'appuntamento è quindi fissato per sabato prossimo (24 luglio) alle 21 a Lucca, in via Santa Croce 37: il prezzo del biglietto è di 25 euro. Per prenotazioni: 0583 496632 - 3482518994.