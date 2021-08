L'evento



Al Bagno Biondetti scocca la... scintilla tra Filippo Giambastiani e Viola Valentino

venerdì, 27 agosto 2021, 20:44

di aldo grandi

Chi non ricorda Viola Valentino, l'icona sexy dalla voce stupenda dei primi anni Ottanta con canzoni come Comprami, Sola, Bomba, Romantici? Ebbene, ieri sera al Bagno Biondetti sul lungomare di Marina di Pietrasanta la ex moglie di Riccardo Fogli, sempre bella e con la stessa calda voce di allora, ha raccolto consensi a non finire esibendosi proprio in riva al mare.

L'evento è stato organizzato da Filippo Giambastiani che conosce bene Viola valentino e che anche ieri le è stato particolarmente vicino durante la sua esibizione. Come sempre fantastica la location, quel Bagno Biondetti che i fratelli Giacomo, Isacco e Monica, affiancati da Naghy, hanno trasformato in un'oasi di pace e di relax dove la cucina del territorio e le loro ormai mitiche focaccine Gourmet Atelier hanno mietuto avventori appassionati.

Il Bagno ha accolto il pubblico rispettando misure di sicurezza e distanziamento a tavola, la voce di Viola Valentino ha fatto il resto regalando un salto indietro di alcuni decenni a una Italia canora che, ormai, non è più quella di una volta. C'è stato anche chi ha voluto unirsi alla cantante e ha provato qualche passo di... danza attenta a non incorrere in chissà quali violazioni della normativa anti-Covid che, a dirla tutta, a queste latitudini è un bel po' che non si vede per fortuna.

Serata che è filata via liscia come l'olio salvo qualche problema tecnico all'impianto sonoro, ma non è certo colpa del Bagno Biondetti. Anche la Valentino ha avuto da ridire qualcosa, ma, poi, tutto si è svolto regolarmente. Tra il pubblico anche Andrea Colombini influencer suo malgrado che ha omaggiato l'artista con la sua consueta galanteria.

Che dire, infine, del servizio al tavolo e non solo? Perfetto come sempre visto che da Giacomo, Monica e Isacco la professionalità non è certamente un optional.

Foto Alfredo Scorza