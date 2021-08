L'evento



Anche Salvini e la sua compagna alla serata di Riccardo Fogli in Capannina

venerdì, 20 agosto 2021, 09:28

Anche il leader della Lega Matteo Salvini ad applaudire Riccardo Fogli nella serata di straordinario successo alla Capannina di Franceschi che ha annunciato la festa per il novantaduesimo compleanno di uno dei locali più longevi a livello internazionale in programma stasera.

Il leader della Lega è arrivato in Capannina reduce dal bagno di folla al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta. Era insieme alla sua compagna Francesca Verdini ed è stato accolto molto calorosamente dal patron del locale Gherardo Guidi che ha scambiato con lui qualche battuta in un clima di grande cordialità.

Matteo Salvini ha apprezzato i successi evergreen di un Riccardo Fogli molto ispirato, che durante la cena-spettacolo, ha allietato il bellissimo pubblico che ha trascorso nella magica atmosfera della Capannina una serata come ai vecchi tempi.

Un clima magico per un pubblico di tutte le età che si è davvero divertito. In sala anche il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti che nel pomeriggio aveva intervistato Salvini dal palco della Versiliana. Stasera il compleanno e per spegnere le 92 candeline ci sarà Dario Ballantini con i suoi esilaranti personaggi.