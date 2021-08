L'evento



Intramontabile Bussola, a settembre ancora tutta da godere

venerdì, 27 agosto 2021, 22:30

di veronica dati

La stagione estiva in Versilia, si sa, non delude mai

Nonostante il Covid-19, nonostante l’economia che sta andando a picco, nonostante le discoteche chiuse da un anno, ormai, la Bussola, locale e stabilimento balneare, storico, a marina di Pietrasanta, anche per questa stagione ha fatto il botto, in tutti i sensi.

I protagonisti sono padre e figlio, Giuliano e Lorenzo Angeli, che hanno preso in gestione il famoso locale da dicembre del 2018. Il proprietario rimane, invece, sempre lo stesso, Gherardo Guidi, in possesso, anche, della famosissima Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi.

‘’La stagione 2021 ci ha regalato, fortunatamente, grandi sorprese, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo - dichiara Giuliano Angeli, commercialista di professione - lo stabilimento balneare ed il ristorante sono andati alla grande anche questo anno, mentre, la discoteca, l’abbiamo, chiaramente, dovuta adibire a lounge bar’’.

Nonostante potessero decidere di mettere in stand-by l’area della discoteca, Giuliano e Lorenzo non si sono assolutamente dati per vinti, anzi. Si sono reinventati dando la possibilità, ai ragazzi, e non solo, di godere di serate spettacolo, incontri e bevute in compagnia. L’ingresso, a pagamento per le donne, mentre gli uomini devono prenotare un tavolo che parte da un minimo di otto persone, prevede, poi, di poter godere di un’area piacevole, condita da musica e bevute. Tutto questo è stato accompagnato, ogni sabato dell’alta stagione, da cene spettacolo con fuochi d’artificio ed ospiti speciali; il tutto adibito nel fronte spiaggia, terminato di realizzare a luglio dell’anno attuale, con una vasta area di verde, gazebi e tavolini con sedute. Un’area meravigliosa, rara da trovare, in particolar modo così curata, in tutta la Versilia.

‘’Abbiamo provato, in tutti i modi, a far risplendere la Bussola, che stava, purtroppo, finendo in un degrado difficilmente recuperabile - prosegue Giuliano - ma, come per tutte le cose, l’impegno, la dedizione e la creatività permettono di offrire, ai nostri clienti, uno stabilimento balneare comodo, confortevole, rilassante ed attrezzato’’.

I progetti sono ancora molti, il prossimo anno, infatti, i due imprenditori hanno l’idea di inserire un’area sushi così da poter offrire ulteriori servizi ai clienti e non; ma non solo, una volta curata la parte interna dello stabilimento, c’è in progetto di rimettere a nuovo la facciata che da sulla strada, che, purtroppo, non rispecchia ciò che è realmente l’area interna.

Un’ultima, ma solo per il momento, innovazione che, imprevisti permettendo, verrà realizzata per la stagione 2022, sarà quella di trasferire la zona pranzi e cene, a bordo piscina, già illuminata ed ancora più suggestiva.

Per il mese di settembre, si sa, il bilancio delle entrate inizierà a calare, nonostante questo padre e figlio non demordono e tireranno avanti l’attività fino al 30 settembre, proseguendo il fine settimana con i pranzi e le cene, sperando, tempo permettendo, di mantenere le entrate ottenute nei mesi alti della stagione.

La parte del lounge bar proseguirà, invece, fino al 15 settembre, essendo un’area completamente aperta e dedicata, principalmente, ai giovani, per la maggior parte sprovvisti di green pass e, di conseguenza, poco conveniente, l’ eventuale trasferimento nella zona interna dello stabilimento.

Il mese di settembre, in Versilia, è indubbiamente il migliore, sia a livello di temperature che di poco affollamento turistico, quindi cosa aspettate a godervi qualche giorno sotto una delle meravigliose tende della Bussola, magari passando per le delizie del ristorante e facendo un pit-stop, la sera, per degustare una buona bevuta nell’area lounge bar?

La Bussola è, finalmente, tornata una certezza, tra relax e cura del cliente.

Fotoservizio di Ciprian Gheorghita

