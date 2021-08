L'evento



La lucchese Viola Ciollaro è Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2021

domenica, 22 agosto 2021, 14:04

Finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana del concorso di Miss Italia svolta a Villa Sperling di Montepiano di Vernio sabato 21 agosto: alla lucchese Viola Ciollaro la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2021.

La bella concorrente lucchese prevale sul gruppo delle 22 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di partecipare alle prefinali nazionali. La manifestazione svoltasi nella meravigliosa cornice di Villa Sperling rispettando tutte le normative vigenti Covid-19 e' stata organizzata da Alex Bitetti della storica agenzia Alex Model con il patrocinio della provincia di Prato ed il comune di Vernio e la collaborazione della ProlocoMontepiano, ed anche in questa occasione ha riscontrato grandissimo successo.



Veramente non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Giulio Mancini per Facil Group e come segretario da Gabriele Sandretti per Villa Sperling , nel dover selezionare tra il nutrito gruppo delle finaliste regionali provenienti da tutta la Toscana, le vincitrici delle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2021 - VIOLA CIOLLARO - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Toro.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - ARIANNA DIONIGI - di Castellina in Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H.1,75 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LAURA SICCA - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - REBECCA RICCETTI - di Cascina (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi castani - del segno dei Gemelli.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - KHADI DIAKHATE - di Santa Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,84 - capelli neri - occhi neri - del segno dell'Ariete.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - LUCREZIA BIMBI - di Firenze - 20 anni - Studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Toro.

La prima classificata che e' stata premiata da Giovanni Morganti sindaco di Vernio e da Alex Bitetti organizzatore della serata, partecipera' di diritto oltre che alle semifinali nazionali anche alla finale regionale di Miss Toscana in programma per la 39esima volta venerdi' 3 settembre a Casciana Terme.



La serata e' stata brillantemente condotta da Gloria Tonini miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il pubblico presente con le sue performance canore.



Simpatica sfilata di tutte le concorrenti proposta da Angela Pigiami & Dintorni un'azienda di Monza con negozio a Forte dei Marmi che ha omaggiato anche le prime tre concorrenti , sempre alle prime tre omaggi anche da parte di Ebtex x Bertini con meravigliosi foulard ed i fiori offerti dal negozio Il Giardino delle Fate di Prato, alle sei premiate della serata inoltre un omaggio di Rocchetta sponsor nazionale della serata.



La serata e' andata in onda in diretta Streaming su www.facebook.com/missitalia toscana e su www.facebook.com GDvideomaker con le riprese dello staff GD Videomaker di Daniele Gonnelli, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dallo staff di Michela Hair Style di Michela Pratesi con salone a Pistoia. .



L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e di Giovanni Rastrelli.



I prossimi appuntamenti con le finali regionali dei titoli satelliti son programmati per domenica 29 agosto a Quarrata (PT) dove verra' eletta Miss Sorriso Toscana e lunedi' 30 agosto a Castelfiorentino (FI) dove verra' eletta Miss Be_ Much Toscana.