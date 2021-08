L'evento



Lucca promuove il suo alto artigianato di moda

martedì, 31 agosto 2021, 16:55

Il nostro territorio, negli anni, fa parlare bene di sé, esportando le proprie caratteristiche e risorse nel mondo in tanti modi.

Uno di questi riguarda il settore imprenditoriale della maglieria d’autore. Questa stagione televisiva, infatti, il brand di caschmere e maglieria pregiata Viaelisa, costola del Maglificio Del Carlo, sarà protagonista con i suoi capi nella serie televisiva di Canale 5 diretta da Stefano Reali “Malacarne”con Andrea Arru, Simona Cavallari, Giuseppe Zeno, Carmine Bruschini. Non solo, la rivedremo probabilmente al cinema e su altre piattaforme internazionali, nelle produzioni americane di “The Christmas Witch”, diretto da Francesco Cinquemani, con Alec Baldwin, Tom Harnold e Cristina Moglia e “Vote for Santa”, diretto da Francesco Cinquemani, con Lance Henriksen, Leonardo Cecchi, Natasha Henstridge, Natalie Shinnick.

Viaelisa è una realtà presente a Lucca e in tutta Italia, che recentemente unisce la qualità e la professionalità del suo lavoro alla ricerca dei contenuti e dei messaggi da proporre, cercando e trovando diverse sinergie con altre aziende del territorio. Non ultima la Tenuta Lenzini, dove è stata realizzata, per firma di Giorgio Leone la campagna Autunno Inverno, ispirata ad un concetto ancora oggi ( e sempre di più) molto importante per il mondo femminile: la libertà di sentirsi, vedersi ed esprimersi…liberamente, appunto.

Sinergie e coraggio imprenditoriale lucchesi che diventano valore per tutti e buona promozione per il territorio.



FOTO CREDITS GIORGIO LEONE PHOTOGRAPHER