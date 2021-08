L'evento



'Miss Be_much Toscana', quarta la lucchese Laura Sicca

martedì, 31 agosto 2021, 12:56

Alice Baldini di Sesto Fiorentino vince la fascia di Miss Be_Much Toscana 2021.



La bella concorrente sestese prevale sul gruppo delle 19 finaliste regionali in gara e si aggiudica il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdi' 3 settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.



La manifestazione, che si è svolta con grande successo lunedi' 30 agosto, è andata in scena in piazza Gramsci allestita a salotto rispettando tutte le norme vigenti Covid - 19 ed e' stata organizzata dal C.C.N Tre Piazze , con la collaborazione del Comune di Castelfiorentino, della Banca di Cambiano e vari sponsor locali, il tutto coordinato e diretto da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci titolari di Ar Stlisti Per Capelli di Castelfiorentino.



La giuria della serata che era presieduta da Paolo Regini presidente dellaù Banca di Cambiano e come segretario da Marco Manetti titolare delle Officine Meccaniche Castelfiorentino al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Be_Much Toscana 2021 - ALICE BALDINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,82 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - CHIARA CORRIERI - di San Miniato (PI) - 20 anni - studentessa - H. 1,67 - capelli biondi - occhi castani - del segno dei Pesci.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - CAROLINA MIRABILE - di Prato - 25 anni - segretaria in azienda tessile - H. 1,74 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Ariete.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - LAURA SICCA - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - FEDERICA BETTI - di Montevarchi (AR) - 22 anni - impiegata in studio medico - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno del capricorno.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ARIANNA DIONIGI - di Castellina in Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

La prima classificata e' stata premiata da Alessio Falorni sindaco di Castelfiorentino e da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di Ar Stilisti Per Capelli ed ha ricevuto dalla signora Rossella Mancini della gioielleria Mancini di Empoli il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.



La serata e' stata condotta brillantemente da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino all'elezione della Miss con le sue performance canore , ospite gradito della serata il campione di ciclismo castellano DOC Alberto Bettiol che ha premiato la seconda classificata. Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_much da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci titolari di AR Stilisti per Capelli con salone a Castelfiorentino.



La serata e' andata in onda in diretta streaming su www.facebook.com missitaliatoscana e su www.facebook.com GDvideomaker con l'organizzazione del team G.D Videomaker di Daniele Gonnelli.



L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Giovanni Rastrelli e Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci.



L'ultimo appuntamento con il concorso di Miss Italia in Toscana e programmato per venerdi' 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI) dove verranno elette Miss Sport Toscana , Miss Eleganza Toscana e la nuova Miss Toscana 2021.