Musica e... ricordi al Tacabanda con il bar Tessieri e i 'Formula 3'

Altri articoli in L'evento

sabato, 7 agosto 2021, 16:25

A Lucca arriva C·ORA Lucca Fest - Festival sulla Contemporaneità. E lo fa con una veste del tutto rinnovata

giovedì, 5 agosto 2021, 09:39

Una bella serata, un libro originale ce si legge... capovolto, due storie accattivanti che si divorano e una pizza pentagonale mai vista prima: il tutto da Filippo, a Forte dei Marmi, luogo incantevole, pizzeria raffinata, ma semplice e deliziosa

sabato, 31 luglio 2021, 17:09

Un lavoro lungo e meticoloso, un personaggio controverso e una ricerca basata quasi essenzialmente su fonti scritte. Il libro: "Almirante, biografia di un fascista", scritto da Aldo Grandi, è stato presentato alla Versiliana attraverso un'intervista condotta dal giornalista Stefano Cecchi e alla presenza della figlia del politico Giuliana de' Medici...

martedì, 27 luglio 2021, 14:51

Una serata unica per un traguardo anagrafico tutt'altro che... invidiabile. Sessanta candeline con torta targata Pinelli e il calore dei collaboratori dei giornali on line più denunciati d'Italia

lunedì, 26 luglio 2021, 09:30

Si svolgerà il giorno 27 luglio alle ore 21,00 presso Le 4 Torri in via degli Stipeti a Guamo, è organizzato dall'Associazione Scout della provincia di Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore onlus

domenica, 25 luglio 2021, 09:41

Buone notizie per gli appassionati di sushi e anche per coloro che lo vorranno sperimentare. Da martedì 27 luglio, all’interno del Conad di Via Einaudi arriva il corner Sushi Daily