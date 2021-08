L'evento



Real Collegio, spettacolo dedicato ai più grandi successi del Festival di Sanremo

martedì, 24 agosto 2021, 07:22

Secondo evento dell’estate 2021 dell'Associazione «Don Franco Baroni» ODV nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio. Venerdì 27 agosto dalle ore 21:15 va in scena lo spettacolo dedicato ai più grandi successi del Festival di Sanremo, interpretati da una decina di bravissimi artisti.

Ospite d'onore della serata Roberto Borelli, con la straordinaria partecipazione di Marco Enrico Giovanni Rossi. Performers: Gianmarco D'Annibale (in arte Filospinato), Elena Graunar, Federica Guidi, Elisa Nannizzi, Irene Lazzareschi, Raul Marini, Simone Pe' e Antonella Stagi.

Conduce la serata Emanuela Gennai.

Si accede al chiostro Santa Caterina passando dall’ingresso nella piazzetta al lato di via della Cavallerizza, di fronte al civico 41. È necessario presentarsi 10-15 minuti prima per le procedure anti contagio: misurazione della temperatura e registrazione dei presenti. E’ richiesta, come per tutti gli eventi, la certificazione COVID-19 (green pass) che viene rilasciata a chi è vaccinato almeno con la prima dose da 15 giorni, a chi è guarito dalla COVID-19, oppure a chi ha fatto un test molecolare/antigenico risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

Come è avvenuto già per altri eventi e/o serate chi non ha la certificazione COVID-19 (green pass) non può essere ammesso nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio.

E' consigliabile prenotare indicando nome, cognome e numero telefonico all'indirizzo mail

presidenza@donbaroni.it.