Alessio Pardini compie 8 anni

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:26

In concomitanza con l'apertura del World Press Photo (in programma nel sotterraneo del Baluardo San Colombano dal 4 settembre), dal 4 al 26 settembre, nell'atrio di Palazzo Bernardini (piazza Bernardini) saranno esposte le 25 fotografie vincitrici del challenge lanciato lo scorso maggio da Photolux

martedì, 31 agosto 2021, 16:55

Il nostro territorio, negli anni, fa parlare bene di sé, esportando le proprie caratteristiche e risorse nel mondo in tanti modi. Uno di questi riguarda il settore imprenditoriale della maglieria d’autore

martedì, 31 agosto 2021, 12:56

La manifestazione, che si è svolta con grande successo lunedi' 30 agosto, è andata in scena in piazza Gramsci allestita a salotto rispettando tutte le norme vigenti anti-Covid

venerdì, 27 agosto 2021, 22:30

I protagonisti di questa sorta di rinascita sono padre e figlio, Giuliano e Lorenzo Angeli, che hanno preso in gestione il famoso locale da dicembre del 2018. Il proprietario rimane, invece, sempre lo stesso, Gherardo Guidi

venerdì, 27 agosto 2021, 20:44

Una bella serata al Bagno di Giacomo, Monica e Isacco Menici con le canzoni di una cantante dalla voce intramontabile. Clima ideale, bella gente e una gastronomia insuperabile grazie alle mitiche focaccine Gourmet 'Atelier'

mercoledì, 25 agosto 2021, 14:16

“Biodiversità nell’orto e nel frutteto”. Espositori da tutta Italia, rarità botaniche e il cibo del futuro. Da New York l’orto decorativo in stile Central Park. Novità: la prevendita dei biglietti on line