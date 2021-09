L'evento



All'Orto Botanico un venerdì dedicato alla performance dal vivo

giovedì, 23 settembre 2021, 18:32

Sarà una giornata dedicata alla performance dal vivo quella di venerdì 24 settembre a Giungla 2021, la rassegna di arte contemporanea e filosofia che indaga il legame complesso tra uomo, natura e tecnologia e che fa parte di "Qui. Festival del possibile".

Infatti accanto all'esposizione multimediale - realizzata in collaborazione con la Çanakkale Biennial - "Com'è bella stasera la mia giungla di vetro" (allestita fino a sabato 25 settembre) sono due gli appuntamenti in programma all'Orto Botanico.

Alle 18, "Manifesto Brutal" di Giorgia Frisardi e Mattia Pellegrini, sarà protagonista del S.O.F.A. Circle "Che mondo in deserto giorno in sogno muta": nuova forma di questo progetto che nel 2019 ha debuttato al Museo Macro Asilo di Roma per poi trasformarsi in opera radio audio-visiva per L'IperFestival al Museo delle Periferie, ed Erratic Version - alla Biennale di Yeravan 2021. Per Giungla il tentativo è quello di una lettura collettiva in cui il pubblico sarà invitato a prendere parte alla scena. Il progetto è frutto della collaborazione fra Giorgia Frisardi, artista e performer di Roma che si muove attraverso molteplici discipline, giocando con le parole - sua la raccolta di poesie "Lucida Rabbia" - il corpo, la voce e la musica, e Mattia Pellegrini, artista nato a Lucca, che negli anni si è occupato di arte ir-ritata, musei-fuori luogo, scarabocchi ed immagini-in-movimento. A Manifesto Brutal hanno inoltre collaborato Eleonora Biagetti, Edoardo Pellegrini, Corrado Chiatti e Marco Fellini.

Il secondo appuntamento della giornata sarà alle 21 con "Ce qui reste de la mémoire, une partition pour le jardin", la performance - creata appositamente per la rassegna - dalla piattaforma curatoriale LANDESCAPE e portata in scena da Anna Brussi, Giuseppe Calamia, Leonardo Ruvolo: una performance in cui parole, movimento e suono diventano protagonisti al fianco degli artisti, così come luci e ombre, della riflessione sul rapporto tra umano e non umano.

Per accedere all'esposizione e agli eventi di Giungla 2021 è necessario il Green Pass e la prenotazione tramite il sito Eventbrite https://www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659 Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/giungla.fest.

La partecipazione alla performance di Landescape è gratuita, l'accesso all'esposizione e agli altri eventi ha il costo di 3,00 € esibendo all'ingresso la prenotazione.

"Qui. Festival del possibile" è organizzato da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A. - Shared Office For the Arts, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e dell'Orto Botanico.

Partner istituzionali. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca.

Main sponsor Sofidel Spa. Premium sponsor Mei Valvole Industriali srl e LAMM Centro Analisi. Sponsor Acqua Silva, Lucar Toyota, Impresa di Costruzioni Guidi Gino Spa, Numera srl. Il festival è organizzato con il sostegno di Bionatura srl , Biofficina Toscana srl, UniLucCa s.r.l. Assicurazioni srl, Alfacolor Srl, TARA - Piante Arte e Armonia, Libreria Lucca Sapiens e Villa Agnese Suite. Partner tecnici: QZR, Topipittori, Kalispéra, LuccArtigiani, allestend.it e Terra di Tutti.