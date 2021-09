Buon compleanno ad Anna e Francesco per i loro otto anni

Altri articoli in L'evento

giovedì, 23 settembre 2021, 18:32

Sarà una giornata dedicata alla performance dal vivo quella di venerdì 24 settembre a Giungla 2021, la rassegna di arte contemporanea e filosofia che indaga il legame complesso tra uomo, natura e tecnologia e che fa parte di "Qui. Festival del possibile"

mercoledì, 22 settembre 2021, 09:47

Nonostante le condizioni meteorologiche inclementi l’inaugurazione della manifestazione del 18 settembre a palazzo Pfanner ha visto la partecipazione di tante persone, interessate e curiose alla vista di queste “piccole auto” che hanno fatto la storia del nostro paese

martedì, 21 settembre 2021, 15:53

Nuovo appuntamento settimanale per “Brilla Il Talk Dei Sogni”, format ideato da Vettorialex e targato con il brand “Fai brillare i tuoi sogni”, già motto del premio internazionale Stellina

lunedì, 20 settembre 2021, 23:36

Un’intera giornata dedicata al movimento, al benessere, alla consapevolezza, al prendersi cura di sé e alla ricerca personale. L’appuntamento è per sabato 25 settembre e fa parte della grande rassegna Ego Wellness September Festival che è in atto dall’inizio del mese

lunedì, 20 settembre 2021, 23:18

Gli ospiti sono stati accolti nel suggestivo chiostro di San Francesco per il servizio di ristoro, e per la cena di gala curata da Gli Orti di via Elisa con un menù firmato da Samuele Cosentino e preparato con la preziosa collaborazione dell'Associazione Cuochi Lucchesi

lunedì, 20 settembre 2021, 14:03

Venerdì 24 settembre, presso il Ristorante Il Granaio di San Pietro a Vico, si terrà una Cena di Beneficenza a favore della piccola Jo, cena che vedrà la partecipazione del comico, regista ed attore Graziano Salvadori, dei cantanti Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella, dei giovani Riccardo Gerardi, Eva Spadoni...