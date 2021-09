L'evento



I Jalisse a Torre del Lago, fiumi di applausi per la coppia del Sanremo ‘97

lunedì, 27 settembre 2021, 10:20

di Mara Gemignani

In una serata dal tempo incerto e dall’aria settembrina, sul lungomare di Torre del Lago, approdano al Tacabanda i Jalisse che, con le loro voci vincitrici del Festival di Sanremo nel 1997, hanno dato vita al loro spettacolo di musica dal vivo.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, coppia sul palco e nella vita, hanno regalato dei momenti piacevoli e divertenti a tutti coloro che hanno preso parte all’evento organizzato da Filippo Giambastiani, che ha unito cibo e musica, attirando così molte persone nel locale torrelaghese.

Un’ora intera non solo di canzoni, ma anche di intrattenimento: i Jalisse, con autoironia e scioltezza, si sono punzecchiati sul palco, si sono presi in giro e hanno dialogato con il loro pubblico, il quale si è dimostrato entusiasta e partecipativo.

La serata, per la quale Giambastiani ringrazia il proprio socio, Andrea Colombini, che ne ha resa possibile la riuscita, è iniziata con la cena al locale Tacabanda, per poi proseguire sulle note di “Fiumi di parole” e non solo: i Jalisse, oltre a cantare i loro brani, hanno omaggiato i Matia Bazar e hanno ricordato la propria partecipazione ai programmi “Ora o mai più” e “Tale e quale show”, per poi chiudere e salutare i presenti con la loro canzone più famosa, che li ha incoronati vincitori del Festival della canzone italiana. Un brano che li ha portati in tutto il mondo, a partire dall’Eurovision Song Contest di Dublino del 1997, in cui hanno ottenuto il quarto posto, grazie alla loro esibizione di fronte al grande pubblico internazionale che segue la competizione.

“Un pubblico è sempre un pubblico”: queste le parole di Alessandra, mentre felice e disponibile scatta foto con i propri fan. Una platea di cui sono stati a lungo privati, come tutti i cantanti che, come loro, hanno dovuto annullare tour e programmi a causa della pandemia.

“Questa serata è la dimostrazione di come le cose si possano fare, se fatte bene e seriamente” dichiara Fabio, che lancia un appello al presidente Draghi, sperando che il mondo della musica e dello spettacolo possa ricevere finalmente la giusta attenzione. “La gente per ripartire ha bisogno anche di divertirsi e la musica è fortemente terapeutica” prosegue il cantante. Parole che trovano conferma nell’atteggiamento che hanno avuto i presenti, che, magari per la prima volta dopo quasi due anni, tornavano ad assistere a uno spettacolo di musica dal vivo.

Per il duo canoro è stata la prima presenza a Torre del Lago, ma il loro legame con la zona è iniziato già nell’anno 2000, quando Alessandra ha vinto il miccio canterino di Querceta con la contrada il Pozzo, riconfermata vincitrice anche l’anno successivo, sempre grazie alla sua presenza. Ricorda lo stupore che ha provato in occasione di tale manifestazione e, con un sorriso, si dimostra affezionata alle zone della Versilia e dintorni.

Territori su cui Colombini e Giambastiani organizzano i propri eventi: una lotta per contrastare quelle che ritengono essere imposizioni sbagliate e da cui vogliono sentirsi liberi, una lotta basata sulla socialità e sugli spettacoli come quello realizzato al Tacabanda, con musica, cibo e tanta spensieratezza.