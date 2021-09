L'evento



Irene e Nicolò si sposano: felicitazioni

lunedì, 6 settembre 2021, 11:23

Sabato 11 settembre alle ore 17 presso la Pieve di San Gennaro, sarà per un giorno di grande gioia: Irene Franchi e Nicolò Giusti coroneranno il loro sogno unendosi in matrimonio presso la Pieve di San Gennaro.



"Eravate due ragazzini innamorati, siete diventati una splendida coppia di adulti che ha deciso di costruirsi una famiglia. Auguri infiniti da mamma Antonella e da tutta la nostra famiglia. L'amore che vi unisce, vi accompagni per sempre".