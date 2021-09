L'evento



Stefano Baldinu ospite di “Brilla Il Talk Dei Sogni”

martedì, 21 settembre 2021, 15:53

Nuovo appuntamento settimanale per “Brilla Il Talk Dei Sogni”, format ideato da Vettorialex e targato con il brand “Fai brillare i tuoi sogni”, già motto del premio internazionale Stellina.

Il talk, promosso dall’associazione Brillasogni APS (associazione di promozione sociale), nasce dall’idea di raccontare e raccontarsi attraverso interviste in stile fumetto, esprimendo il talento, la creatività ed i propri sogni.

La quarta puntata, in onda giovedì 23 settembre alle ore 21,00, avrà ospite Stefano Baldinu, poeta di San Pietro in Casale (BO), vincitore del Premio Vernacolo/Dialetto con l’opera “Su sensu de sa modesa nosta” alla 7° edizione del premio internazionale Stellina.

È nato a Bologna nel 1979, risiede a San Pietro in Casale (Bologna).

Diplomato in Ragioneria lavora come impiegato in provincia di Bologna.

Dal 2009 inizia a partecipare regolarmente a concorsi dove ha ottenuto numerosi e lusinghieri riconoscimenti sia in lingua che in vernacolo. Sue poesie sono state tradotte in spagnolo, in inglese e albanese.

È membro di Giuria in vari concorsi letterari. Ha all’attivo la pubblicazione di quattro sillogi poetiche, l’ultima delle quali dal titolo “Le creazioni amorose di un apprendista di bottega” (Helicon ed.).

Nel 2018 gli è stato assegnato il “Premio Histonium” alla Carriera.

È Socio familiare dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Giorgio di Piano e Socio Poeta Accademico dell’Associazione Histonium di Vasto (CH).

L’intervista sarà visibile sul sito brillailtalkdeisogni.com e sui social network.

Per informazioni e partecipare come protagonista del talk: info@brillailtalkdeisogni.com