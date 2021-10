L'evento



A San Cassiano a Vico una serata dedicata al folclore locale con esibizione della banda Joe Natta e le leggende lucchesi

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:46

Sarà una serata dedicata alla cultura, alle tradizioni e alle leggende lucchesi, quella organizzata da ANSPI Beata Vergine del Soccorso e dalla parrocchia di San Cassiano a Vico, in programma per venerdì 8 ottobre. Dalle 21, le sale delle Opere Parrocchiali di San Cassiano a Vico si animeranno di folletti e streghe, di fate e creature magiche, per un incontro sul folclore lucchese.

Ad aprire la serata sarà l’intervento del Prof. Paolo Fantozzi, studioso di leggende locali e autore di numerosi volumi dedicati, seguito dalla presentazione dei libri di Alessio Del Debbio, scrittore viareggino specializzato in fantasy toscano: “L’ora del diavolo”, “Quando Betta filava” e il volume speciale “Chi ha paura del Linchetto? Storie e ballate del folclore lucchese” (editi da NPS Edizioni), nato dalla collaborazione tra l’associazione “Nati per scrivere” e “Joe Natta e le Leggende Lucchesi”: una raccolta di trenta testi di Joe Natta, illustrazioni di Silvia Talassi e racconti fantastici di Alessio Del Debbio.

Sarà proprio la band lucchese ad accompagnare la serata, con la loro musica e le canzoni da loro scritte e composte. Il trio acustico formato da Joe Natta, Ylis e Fabio Rapatmax è impegnato da anni nel recuperare e valorizzare l’affascinante magia con cui si sono formate le nostre radici, la nostra identità e il nostro passato: il folclore della provincia di Lucca. Musica e letteratura andranno così a braccetto, nell’offrire ai partecipanti una serata interattiva, per riscoprire divertendosi le tradizioni di cui è ricco il territorio.

L’evento si terrà venerdì 8 ottobre, dalle ore 21.00, presso le Opere parrocchiali di San Cassiano a Vico (LU). L’ingresso è gratuito, con obbligo di certificazione verde. Prenotazione obbligatoria a 347/2447508 (Giulia).

Contatti

L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 a Viareggio, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura.

Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in storie fantasy, horror e mistery per tutte le età.

Associazione culturale Nati per scrivere:

Sede legale: Piazza Diaz 10, 55041, Camaiore (LU)

Pagina Facebook Nati per scrivere: https://www.facebook.com/natiperscrivere/

www.npsedizioni.it