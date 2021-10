L'evento



Atos, il cacciatore dal cuore buono

martedì, 26 ottobre 2021, 08:36

Atos, il cacciatore. Con lui nessun topo è al sicuro! 11 anni e non si sa quanti chili di tenerezza, un nonnone buonissimo con gli amici umani.



Ha avuto un tumore ad un dito ma è stato operato e adesso sta bene, corre come un bisonte! Ama l'erba, la sua coperta e sgranocchiare il pane al sole.



No altri cani.



Per conoscerlo, whatsapp Silvia 3428647822