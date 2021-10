L'evento



Bart, un dolce Amstaff adottabile

martedì, 26 ottobre 2021, 17:04

Ciao, sono Bart, un Amstaff di sette anni che cerca casetta. Castrato. Dolce con le persone. Adottabile come figlio unico. No gatti. Esperti della razza.



Per informazioni 3346228584



Chiara