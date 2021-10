L'evento



Compleanno fuori dal tempo a casa... Giuliani

mercoledì, 27 ottobre 2021, 21:38

Una festa tra pochi intimi per celebrare un compleanno anche a distanza di alcuni mesi dall'effettiva scadenza. Due righe per ringraziare una persona speciale, Manuela Giuliani, psicoterapeuta e responsabile del centro Das di S. Anna, e una famiglia speciale con Stefano e Beatrice Gentilini e la splendida Delia, una nonna molto, ma molto straordinaria. Oltre a chi scrive, anche Alessandro Puccetti e Maria Giannini.

Una sera con una tavola imbandita e apparecchiata con buongusto, un primo piatto a base di tordelli lucchesi preparati in casa così come anche il ragù e, subito dopo, uno spettacolare coniglio con le olive e la polenta. Olive rigorosamente da Bagni di Lucca e coniglio dalla Garfagnana.

Una casa accogliente, un calore che in questo mondo così freddo riesce a fungere da conduttore e a trasmettersi ovunque. Basta poco, a volte, ma è davvero tanto, per riscaldare gli animi e i cuori. Per noi, un sessantesimo celebrato, si fa per dire, in ritardo di qualche mese, ma che importa la puntualità quando quello che conta è come si spende il tempo a disposizione.

Infine, una torta alla frutta con crema chantilly proveniente sempre da una pasticceria di Bagni di Lucca. Dimenticavamo, due bottiglie di champagne in tavola e, alla fine e per concludere, un bicchiere di rum Caroni da Trinidad, roba da stropicciarsi gli occhi sulla bottiglia.

In questa sala dove non conta il Green Pass, ma ciò che le persone sono e mostrano di se stesse, si ha netta la sensazione che l'essere umano, in fondo, possa ancora salvarsi dai suoi simili.