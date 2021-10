L'evento



‘Fashion in Flair': mostra mercato a Villa Bottini

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:04

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, Villa Bottini a Lucca, aprirà le porte ad artigiani e PMI artigiane, rappresentanti del Made in Italy, che con la loro storia e tradizione, unite ad innovazione e ricerca, si sono distinte tra le eccellenze artigiane italiane.

La manifestazione, da anni appuntamento fisso nel calendario degli eventi autunnali, sostenuta e promossa dall’amministrazione comunale, diventa per la città di Lucca e per un pubblico trasversale, curioso ed amante del ben fare italiano, un momento molto atteso in città, per scoprire prodotti fatti a mano che vanno dalla moda uomo-donna-bambino, al bijoux, alla cura della persona, ai complementi d’arredo, oltre alla consueta proposta enogastronomica di qualità anche in versione street-food.

Una manifestazione che, grazie anche al sostegno di Regione Toscana e Provincia di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, oltre che delle Associazioni di categoria locali, raggiunge quest’anno l’importante traguardo della X edizione, con più di 90 espositori, appartenenti ai vari settori merceologici, selezionati per le loro capacità creative nel realizzare prodotti originali e di qualità.

“Siamo alla X edizione di Fashion in Flair, una data molto importante per tutte noi anche perché cade in un periodo di ripartenza dopo un lungo tempo di incertezza e vogliamo festeggiare con la città e con coloro che hanno sempre sostenuto la manifestazione. A tal proposito abbiamo organizzato per Venerdì 8 alle ore 15.30 un importante Convegno ad ingresso gratuito, dal titolo ‘L’Artigianato Made in Italy e il WEB: tradizione ed innovazione. Nuove opportunità e prospettive’, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, oltre che delle associazioni di categoria, ed esperti di web marketing. Il Convegno vuole essere un momento di approfondimento culturale, affrontando il delicato rapporto tra identità, tradizione ed innovazione, nell’universo dell’artigianato italiano, e si pone l’obiettivo di dare nuovi spunti e opportunità nel panorama economico contemporaneo” - afferma Elisa Bianchi, Presidente dell’Associazione Culturale Eccellenti Maestrie, promotrice dell’iniziativa.

In calendario, sabato 9 e domenica 10, altri 2 incontri culturali che mirano a promuovere il legame tra artigianato e sostenibilità, attraverso i ‘racconti’ di espositori che hanno sviluppato e trasformato le loro attività artigianali con un’attenzione particolare ai temi della tutela ambientale.

• Sabato 9 Ottobre alle ore 16.30 - Incontro dal titolo: “Moda Sostenibile. Fibre tessili, gli artigiani che seguono un’etica sociale e ambientale”

Ospiti: Nar Peshtemal, Niade Tessitura Artigianale, Papini Fratelli

Modera: Debora Pioli di GreenheArt

Tre realtà artigianali che messe a confronto, parleranno della loro esperienza e filosofia aziendale, caratterizzata dalla volontà di realizzare prodotti artigianali Made in Italy, nel rispetto dei principi della moda sostenibile.

• Domenica 10 Ottobre ore 16.30 - Incontro “Food e Sostenibilità: le relazioni tra cibo, ambiente e scelte eco-friendly”

Ospiti: Cremeria Opera, Tenuta QuerciaMatta

Modera: Debora Pioli di GreenheArt

Molte realtà produttive artigianali nel settore Food hanno attivato soluzioni per stimolare un approccio sempre più green, nel rispetto degli stili di vita e comportamenti di consumo consapevole. Cremeria Opera e Tenuta QuerciaMatta ci raccontano come hanno iniziato il loro percorso per la “rivoluzione Green”.

In programma durante le tre giornate della manifestazione, le esibizioni musicali dei docenti della scuola di Lucca Jam Academy-Accademia di Musica Moderna e la musica live a cura di Gerard Malanca

La formula “ingresso libero” permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni, di godersi momenti di shopping e relax e di gustare le proposte degli artigiani del gusto.

Un’edizione organizzata e gestita nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Fashion in Flair è organizzato e promosso da Ass. Culturale Eccellenti Maestrie

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

Orario: Venerdì 8 ore 15.00-20.00/Sabato 9 e Domenica 10 ore 10.00-20.00

Informazioni: www.fashioninflair.com