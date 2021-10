L'evento



La Divina Commedia prende vita con il "Corteo Dantesco"

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:48

di tommaso boggi

La Divina Commedia prende vita per le strade di Barga grazie al "Corteo Dantesco", iniziativa nata proprio dall'ISI della cittadina durante l'anno dedicato al Sommo Poeta.



Sono infatti i ragazzi e gli studenti del serale dell'ISI Barga ad aver prestato impegno e tempo a questo progetto che ha però coinvolto l'intera comunità scolastica dell'istituto, oltre che Pro Loco, ristoratori e varie associazioni del territorio barghigiano e non, vista la presenza di musici dal comune di Gallicano e presenze, ancora in forse, di altre organizzazioni di rievocazione medievale della valle.



Aiutati da professori ed esperti direttamente dal carnevale di Viareggio i ragazzi hanno infatti proceduto alla creazione di costumi ed oggetti di scena, oltre che all'organizzazione di un vero e proprio "percorso teatrale" in 14 tappe che partendo dalla scuola arriverà fino al Duomo della cittadina, identificato idealmente come il paradiso dantesco.



Lo spettacolo non sarà una rivisitazione dell'opera ma anzi cercherà di restare il più fedele possibile all'originale, mentre per la cittadina le associazioni cercheranno di far respirare il più possibile un clima "dantesco e medievale" ai visitatori.



Tutto il centro storico sarà infatti dedicato al Sommo Poeta con la mostra "Dante Pop" di Sandra Rigali, già esposta al Vittoriale degli Italiani, la presentazione del libro "Lucca all'Inferno", che tratterà il tema dei lucchesi inseriti da Dante nei gironi infernali, ma anche un aperitivo medievale preparato nel Conservatorio di Santa Elisabetta e piatti ispirati alla tradizione medievale nei ristoranti del paese.



"Ci tengo a ringraziare l'istituto e i ragazzi che hanno preparato l'evento che si terrà nel nostro centro storico, grazie per l'energia che ci avete messo" ha affermato il sindaco Caterina Campani.



Iolanda Bocci, dirigente dell'ISI Barga, ha voluto a sua volta ringraziare i "suoi ragazzi", ma anche tutta la comunità scolastica che ha aiutato compatta nella realizzazione dell'evento: "Dal 25 di marzo ci venne in mente di festeggiare meglio Dante, ed è nato un percorso sviluppato pian piano fino al periodo estivo dove abbiamo preparato costumi, oggetti di scena e recitazione. Ringrazio ragazzi e professori per l'entusiasmo messo in questa attività" ha affermato il dirigente.



Durante il giorno verranno organizzati due "cortei", uno alle 11 e 30 ed uno alle 15 e 30 che partiranno dalla scuola e arriveranno fino al Duomo di Barga.