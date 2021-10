L'evento



Lasciata in canile da un pastore: Stella cerca casa

martedì, 12 ottobre 2021, 08:46

Stella. Ci vuole pazienza con lei, tanta. Ma quando vi guarda con quegli occhioni la pazienza viene da sé!



Lasciata in canile da un pastore che l'aveva "trovata"... Inizialmente è molto diffidente, ma una volta conquistata la sua fiducia si lascia fare tante carezze.



Giovane, circa 2 anni. È dolcissima e bellissima. Cerca sempre gli altri cani per giocare e correre, adora stare sull'erba al sole e sgranocchiare chicchi.



Per conoscerla, whatsapp



Silvia 3428647822