Livia e Giovanni sposi, l'amore vince su tutto, anche sul Covid e la pandemia

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:34

di livia sernacchioli

Ebbene sì... l'amore vince su tutto, sulle restrizioni Covid, sulla distanza, sul maltempo, e sull'imprevisto dell'ultimo minuto.

L'amore incoronato tra me, Livia, e Giovanni il 2 ottobre 2021 nella Basilica di San Frediano a Lucca è tutto ciò.

Un amore cresciuto tra due delle più belle terre d'Italia: la Toscana e l'Emilia Romagna.

Un amore giovane il nostro nato sette anni fa grazie al Rotaract e grazie a tanti avanti e indietro.

Sarà il presagio "Tu sposerai quel ragazzo" della mia amica e testimone Claudia il cui nonno aveva stesso nome e cognome del mio giovane marito? O il mio amico testimone Filippo che quella famosa sera decise di mandare me al tavolo di gente sconosciuta? Chi lo sa...

In questi anni, soprattutto noi giovani, ci soffermiamo sempre meno a considerare il valore della vita e delle persone che ci circondano. Il tutto si è ristretto a: "oh... si sposano tutti ora con il Covid?", "quante volte avete rimandato la cerimonia?", "Ma siete sicuri? Siete giovani.."

A tutte queste domande rispondiamo che non fermiamo i nostri programmi di vita, di famiglia e di realizzazione personale per degli ostacoli esterni, come il meteo, la pandemia etc..

ll tempo che passiamo non si ferma se ci fermiamo noi, ma scorre e noi con esso. Per questo dobbiamo vivere ogni momento, anche quello di ora, nella normalità e nella gioia di condividere.

Un matrimonio con la mascherina non è nulla al confronto di un anno sprecato ad aspettare "che passi".

Il 2 ottobre è stata la rivelazione di quanto credevamo: il tempo era bello, non c'erano restrizioni particolari per dover bloccare tutto, avevamo 120 sorrisi e affetti tutti per noi, buon cibo, un bel posto che ci accogliesse e soprattutto le nostra famiglia.

La famiglia: quella che non ci abbandona mai, che ci sprona a dare il massimo di noi stessi, che ci guida nelle sfide e ci accompagna nelle cerimonie. La famiglia ci ricorda che il tempo scorre e che noi siamo parte di una catena forte e solida.

Abbiamo vissuto il nostro grande giorno nel momento in cui ci siamo scelti, accettati e vissuti.

Dopo il nostro matrimonio? Siamo già tornati alla nostra vita di giovane coppia e di lavoratori, Giovanni pediatra e io responsabile commerciale. Questo perché, come abbiamo detto, il tempo non si ferma e andiamo avanti perché abbiamo tanto da costruire.

Andiamo avanti anche senza viaggio di nozze, perché su quello il Covid, ahimé, ha vinto... ma non sull'amore.

Ai nostri genitori Antonella, Francesca, Fiorenzo e Stefano per averci reso gli adulti di oggi.