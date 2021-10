L'evento



Oggi a Lucca 120 scacchisti per il campionato italiano under 18

domenica, 3 ottobre 2021, 11:03

Sono arrivati in 120 con un'età compresa tra i 6 e i 18 anni e sono tutti giovani campioni di uno dei giochi più antichi del mondo: gli scacchi. Lucca è diventata una location molto gradita dallo scacchismo toscano, tanto da ospitare la diciottesima edizione del Campionato Italiano di Scacchi a Squadre Under 18, alla Pia Casa nel centro storico.



Questa è un'edizione record con 26 squadre iscritte nelle varie categorie che vanno da Under 10 poi 12, 14, 16 fino all'Under 18.



La manifestazione è stata fortemente voluta dal Comitato Regionale Toscano nonostante quest'anno la Federazione non l'avesse prevista come prova di selezione per la finale nazionale causa covid.



Negli ultimi mesi la Toscana si è resa protagonista a livello nazionale con iniziative innovative e di prestigio, come il Corso On Line per esordienti, lo Stage di preparazione per i Campionati Nazionali, la fondazione della Scuola Regionale di Scacchi e la costituzione di un settore per ciechi ed ipovedenti.



Il Circolo Scacchistico Lucchese grazie al sostegno dell'amministrazione comunale nella figura dell'assessore alla Cultura e allo Sport Stefano Ragghianti ha raccolto alcune sfide importanti nell'ultimo anno. Il Campionato Regionale Individuale 2021, la creazione della Scuola Scacchistica Lucchese, il Torneo Week End Lucca Chess Festival e adesso il Campionato Regionale Juniores a Squadre. Con l'occasione ricordiamo a tutti gli appassionati o a coloro che desiderino avvicinarsi alla pratica di questo sport che è anche disciplina ed arte, che il Circolo Scacchistico Lucchese continua nella sua instancabile opera di diffusione per mezzo di corsi aperti a tutti.