Panificio e alimentari "Giurlani", una storia lunga 60 anni

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:43

Venerdì 22 ottobre, il noto e storico panificio ed alimentari Giurlani, situato in Via Fillungo, 239, spegne sessanta candeline, tanti quanti sono gli anni di attività, durante i quali generazioni di lucchesi, ma anche di turisti, hanno potuto apprezzarne e gustare i tanti ed ottimi prodotti, molti dei quali artigianali di produzione propria.

L'attività che nasce nel 1961 Giurlani Graziana con i fratelli Carla e Carlo,quando acquistarono l'azienda da Nieri Adolfa e vi realizzandono un panificio con annesso un piccolo negozio di generi alimentari. Col tempo si consolidò come impresa familiare completandosi poi nel 1970 con l'ingresso di Natucci Giuseppe, marito di Graziana.

Da questo momento l'azienda intraprende una continua espansione, arricchendosi successivamente dapprima di un laboratorio per la produzione di pasticceria e successivamente, nel 1973, inaugurando l'apertura di un nuovo negozio di pasticceria proprio di fronte all' alimentari. Si trasforma in una vera e propria società nel 1985 ampliando sempre più la selezione e l'offerta sia dei prodotto realizzati artigianalmente come il Pane artigianale toscano, il famoso Buccellato di Lucca, i tortelli casalinghi fatti a mano e la ben nota produzione di finissima pasticceria artigianale, che da una sempre più attenta selezione di prodotti tipici toscani provenienti da aziende locali e nazionali di prima qualità.

Nel 1998 viene totalmente ristrutturato nel rispetto della architettura storica originaria presentandosi come locale antico, in un antico centro storico e all'interno delle famose Mura, antica culla d'arte.

Ad affiancare i fondatori storici del locale :Carla Giurlani e Marinella Natucci, Graziana Giurlani e Natucci Giuseppe, una nuova generazione familiare è oggi al servizio di una clientela dai gusti ricercati alla quale saprà offrire il meglio della tradizione gastronomica lucchese.