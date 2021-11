L'evento



A Lucca arriva ScuolaZoo!

venerdì, 26 novembre 2021, 14:48

Ecco alcune foto della tappa del tour nazionale #Riciclalo di ScuolaZoo che si è tenuta oggi a Lucca.



Cos'è #Riciclalo? E' una iniziativa di ScuolaZoo che invita gli studenti a riciclare la carta. Come? Andando nelle piazze e nelle scuole a regalare i diari ScuolaZoo per l'anno scolastico 2021-2022, (che è il diario più venduto online) in cambio di vecchi diari usati.



Nello specifico a Lucca, dopo il successo del Lucca Comics and Games, lo STAFF ScuolaZoo ha incontrato gli studenti e le studentesse del Liceo Balisneri e dell'Istituto Fermi, più gli studenti incontrati nel centro storico durante la mattina. Tra balli e giochi in pieno stile ScuolaZoo in poche ore sono stati regalati mille diari!



Chi è ScuolaZoo? (www.scuolazoo.com)E' semplicemente la community di studenti più grande d'Italia! Ha 5 milioni di follower sui social (cerca su instagram e TikTok!), tutti ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni. Porta 15 mila persone in viaggio ogni anno ed è famosa per i nostri diari, che finiscono sui banchi di centinaia di migliaia di studenti. L'obiettivo è ispirare le nuove generazioni e contribuire a migliorare la scuola, attraverso attività e progetti online e on field.