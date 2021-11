L'evento



Da InPasti le Gazzette si regalano un po' di calore

mercoledì, 17 novembre 2021, 02:33

Da oltre dieci anni le Gazzette hanno il bruttissimo vizio di ritrovarsi a cena, un mese sì e l'altro pure, da qualche parte. Lo fanno non solo perché il loro direttore è un famelico divoratore di alimenti, ma anche e, soprattutto, perché è a tavola che si sono storicamente conclusi gli accordi più importanti e cementate le amicizie più indissolubili. Ed è sempre a tavola che i collaboratori delle Gazzette hanno cominciato a conoscersi fino a diventare se non sempre amici, sicuramente buoni componenti di un team che marcia in una sola direzione.

Così, anche questa volta, l'appuntamento è scattato e il luogo prescelto dove saremmo stati sicuri di trovare un'accoglienza degna di questo nome è stata la pizzeria InPasti di Cristian Francesconi e Corrado Pacini in via delle Tagliate proprio di fronte a piazzale don Baroni. Il dehors è stato allestito in maniera splendida e vi possono trovare comodamente riparo e ospitalità anche una ventina di persone come erano, appunto, l'altra sera, i gazzettieri.

Da Massa e da Carrara, dalla Versilia, dalla Media Valle e dalla Garfagnana, da Lucca e dalla Piana, chi c'era e chi non c'è stato, chi è venuto e chi non ha potuto. Ancora una volta tutti insieme. Non siamo certamente l'unico giornale che prova a non mollare in questi tempi di oscurità collettiva, ma siamo sicuramente il solo che ogni mese si ritrova per continuare a credere che tutto, o quasi, sia ancora possibile.

Grazie a tutti coloro che continuano a leggerci.

Foto Ciprian Gheorghita

InPasti

Via delle Tagliate, Via San Marco, 120/124,

55100 Lucca LU

Orari: apre alle ore 12

Telefono: 0583 48848

Ordina: deliveroo.it