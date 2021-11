L'evento



Lucca protagonista nella fiction da record di Canale 5

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:22

Numeri da record per la nuova Fiction di Canale5, tratta dal romanzo omonimo di Rosa Ventrella, ha stregato il pubblico del piccolo schermo, impaziente di conoscere le sorti dei due giovani protagonisti, Michele e Maria, due ragazzi uniti dall'amore e divisi dall'odio delle rispettive famiglie. Una storia intricata, sullo sfondo del quartiere più problematico della città di Bari che, negli anni caldi del decennio 80-90, vive stretta nella morsa della malavita e del malaffare.

Stasera va in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Storia di una famiglia perbene, un period-melò che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, in onda fino al 24 novembre, una serie che vede protagonista il brand lucchese Viaelisa, che ha partecipato alla produzione della maglieria del film.

Un riconoscimento importante per il brand dedicato alla donna e al bambino nato dalla creatività della sua titolare, Paola Del Carlo, che ha modulato in maniera intelligente e attuale la lunga esperienza del Maglificio Del Carlo, azienda di famiglia. Una certezza in fatto di qualità, stile e coraggio imprenditoriale a livello nazionale, e orgoglio per la nostra città, dove Viaelisa ha anche un suo negozio dedicato.

Dopo gli ascolti record della prima puntata, Viaelisa accompagnerà le vicende dei personaggi di questa storia e non si ferma qui, visto che è attiva già su altri set.

La maglieria made in Lucca è stata scelta dalla apprezzatissima costumista Angela Capuano, e da tutto il suo staff, proprio per la qualità dei filati, raffinati e allo stesso tempo resistenti, oltre che per l’espressività visiva della sua immagine, curata dal team Hermann, con Giorgio Leone alla fotografia e Sandra Bacci e Debora Pioli alla direzione dello styling-telling.

Quindi tutti sintonizzati su Canale 5…e non solo.