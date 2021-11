L'evento



'Mi chiamo Amerigo Domenici e oggi avrei compiuto 76 anni...'

venerdì, 5 novembre 2021, 07:09

Si chiamava Amerigo Domenici ed era nato a Lucca il 5 novembre 1945, giusto l'anno della fine della guerra. Oggi, quindi, avrebbe compiuto 76 anni, ma la morte lo ha chiamato alcuni giorni prima e quando, purtroppo, lei chiama, non si può fare altro che rispondere, paradossalmente, presente! Ma da una città del nord, da Brescia per la precisione, una donna ha voluto che la città che tanto amava venisse a conoscenza della sua dipartita da questo mondo e saperre l'amore infinito che provava per lei sin da quando era giovane e militava nelle formazioni della Lucchese. Suo fratello, il professor Luciano Domenici, era particolarmente stimato e conosciuto per la sua professione di medico:

Oggi avrei compiuto 76 anni, ma il 29 ottobre ho raggiunto anzitempo il mio caro fratello, professor Luciano.Me ne sono andato in punta di piedi come quando nella Lucchese segnavo gol inaspettati e repentini. Vi chiedo scusa per le pendenze rimaste in sospeso e per le questioni rimaste irrisolte. Non era nei miei programmi lasciare questa vita anzitempo.

Un nostalgico saluto alla mia amata Lucca e alle spiagge della Versilia, a me tanto care: mi auguro di rincontrare in un'altra dimensione gli amici e gli affetti che qui ho avuto.

Con tutto il mio amore.

Ai familiari di Amerigo Domenici le nostre condoglianze e, a lui, l'augurio di un buon viaggio e, soprattutto, di una buona permanenza ovunque si trovi adesso.