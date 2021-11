L'evento



Michelangelo Troysi, sessant'anni di passione

lunedì, 22 novembre 2021, 14:31

di aldo grandi

Sessant'anni compiuti da poche ore per Michelangelo Troysi, il maestro di tennis più famoso di tutta Lucca che ancora gioca senza sosta sui campi del suo circolo Al Poggio in via del Tiro a segno a S. Anna. Una persona speciale, un uomo che ha il grande pregio di non arrabbiarsi mai o quasi e di non perdere mai il suo proverbiale aplomb. Sempre disponibile, un sorriso per tutti, un calcio alle intemperie di questa vita che non risparmia nessuno, ma lui, come sempre, come ogni giorno, lo troverete puntuale con la racchetta in mano.

In occasione di questo suo compleanno speciale, vogliamo inviargli un grandissimo abbraccio da parte di tutti coloro che lo conoscono e lo stimano. Auguri dalle persone che gli sono vicine e che colgono questa occasione per ribadirglielo.

Infine, un augurio particolare da chi scrive, che da, ormai, cinque anni o giù di lì, lo stressa settimanalmente per imparare qualcosa dalla sua bravura: inutilmente. La classe non è acqua e noi, di classe tennistica, ne abbiamo ben poca. Grazie mitico Miche(langelo) e complimenti per la festa che la tua splendida famiglia con tua moglie in testa, ti hanno, ci dicono, organizzato.