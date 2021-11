L'evento



Momi fa 36 anni e si regala la nascita del partito "IoAPRO": "Tutelare chi investe e dire basta al Green Pass"

domenica, 7 novembre 2021, 09:50

di aldo grandi

36 anni vissuti pericolosamente. Tra denunce e sequestri, ma vivo e libero di scegliere come vivere e, nel caso, ma facciamo gli scongiuri, morire. Questo è Momi, al secolo Mohamed El Hawi, egiziano di nascita, ma fiorentino di adozione, cresciuto in piazza San Frediano, uno dei quartieri più popolari di Firenze, di professione ristoratore, gestore di uno splendido locale, da Tito in via Francesco Baracca a Novoli, dove si mangia e non temiamo smentite, la pizza più sottile, ricca e digeribile che abbiamo mai incontrato frutto di un impasto che il padre, appunto Tito, ha iniziato a studiare sin da quando, negli anni Ottanta, emigrò dall'Egitto in quel di Roma per cercare una vita migliore.

Per poter mangiare da Momi abbiamo voluto scegliere di farci il solito tampone, per rispettare le norme che odiamo e che riteniamo discriminatorie molto più di ciò che, ad esempio, il ddl Zan voleva tutelare. Già, ma non esiste una lobbie Lgbtq anche per chi non vuole vaccinarsi e non vuole il Green Pass.

Quando incontrammo Momi per la prima volta, al ristorante l'Olivo a Lucca dove era invitato a un pranzo organizzato da alcuni liberi professionisti pisani a cui partecipò anche Matteo Salvini, a quest'ultimo dicemmo che avrebbe dovuto prendere Mohame El Hawi, un musulmano illuminato, tra le sue file per la sua intelligenza e la sua capacità di comunicazione. Ci erano stati sufficienti, infatti, appena 20 minuti di conversazione per capire le sue potenzialità. Ovviamente Salvini non ci prese sul serio e a parte farlo sedere alla sua destra a tavola. Ecco perché i politici concludono poco, perché non si fermano mai e corrono sempre affidandosi ad addetti stampa che a tutto pensano, social compresi, che non a consigliare bene il proprio datore di lavoro.

Adesso Momi è costantemente richiesto da trasmissioni Tv, radio e via dicendo. E il 10 novembre, mercoledì, a Firenze, all'hotel The Gate a Sesto Fiorentino, vedrà la luce a stretto numero chiuso, il primo congresso del neopartito IoAPRO nato per tutelare le partite Iva e chi vuole investire in questo Paese e rilanciare l'economia massacrata da una emergenza sanitaria ridicola e strumentale. I promotori, oltre a Momi, sono Umberto Carriera da Pesaro, Biagio Passaro da Modena e l'avvocato Lorenzo Nannelli da Firenze. Numero chiuso, ma volontà di aprire subito a chi vorrà condividere questa battaglia.

Ieri sera era il compleanno del nostro amico e non potevamo non essere in sua compagnia. Ha lavorato anche ieri, come sempre del resto, perché, come ha detto, non c'è gioia più grande che essere in mezzo ai miei clienti anche il giorno del mio compleanno.

"Il 10 novembre - spiega - si terrà il primo congresso del partito IoApro una iniziativa che vuole rilanciare l'economia nazionale e tutelare le partite Iva e coloro che investono realmente nel paese e danno da mangiare a migliaia di lavoratori. Basta con il Green Pass e le chiusure con i lockdown. Noi vogliamo vivere e lavorare. Chi ha paura del Covid resti a casa".

Abbiamo brindato con una bottiglia di champagne Mumm Cordon Rouge con lui e con l'amico e suo braccio destro Arber Hajdaraj, 23 anni, kossovaro, ma fiorentino docg, quest'ultimo un grande lavoratore. Ma è tutto il ristorante che gira a mille e alla perfezione: incredibile, ma quando è arrivato il m omento di uscire, dopo aver mangiato due splendide e gustose pizze al carbone vegetale, l'ingresso era ostruito da chi stava arrivando. Un successo unico, che Momi e la sua truppa si sono guadagnati con il coraggio, la stima, la coerenza, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di pensiero che contraddistinguono questo giovane imprenditore.