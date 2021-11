L'evento



Pluto cerca casa

sabato, 13 novembre 2021, 14:45

Pluto. Posavatz non bravo nella caccia, mollato a suo tempo in canile da un cacciatore deluso. Diffidente inizialmente, dolce e un po' brontolone. Taglia medio-grande, sui 26-28 kg. Forse 9-10 anni. Manto lucido e muscoli tonici, per quanto si possa avere in un canile.... Va d'accordo con canine femmine. Ama l'erba e la mortadella! No cacciatori.



Silvia whatsapp 3428647822