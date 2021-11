Visita guidata a Palazzo Pfanner sulle orme del Marchese del Grillo

Altri articoli in L'evento

lunedì, 22 novembre 2021, 15:30

Livia Maria Frati la scorsa settimana ha compiuto 107 anni, la signora è infatti nata il 18 novembre del 1914, quando l'Italia non era ancora entrata nella Prima guerra mondiale. Il sindaco Alessandro Tambellini si è recato sabato a visitarla a San Marco dove risiede

lunedì, 22 novembre 2021, 14:31

Michelangelo Troysi, il maestro di tennis del circolo Al Poggio, ha tagliato in splendida forma il traguardo dei sessant'anni. Un augurio speciale da tutti coloro che gli vogliono bene

mercoledì, 17 novembre 2021, 02:33

Una serata diversa dal solito, in compagnia di chi, ogni giorno, prova a regalare e a regalarsi la sensazione di andare un po' controcorrente

sabato, 13 novembre 2021, 14:45

Posavatz non bravo nella caccia, mollato a suo tempo in canile da un cacciatore deluso. Diffidente inizialmente, dolce e un po' brontolone. Taglia medio-grande, sui 26-28 kg. Forse 9-10 anni. Manto lucido e muscoli tonici, per quanto si possa avere in un canile.... Va d'accordo con canine femmine.

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:22

Numeri da record per la nuova Fiction di Canale5, tratta dal romanzo omonimo di Rosa Ventrella, ha stregato il pubblico del piccolo schermo, impaziente di conoscere le sorti dei due giovani protagonisti, Michele e Maria, due ragazzi uniti dall'amore e divisi dall'odio delle rispettive famiglie

lunedì, 8 novembre 2021, 14:01

L'11 novembre, giornata nazionale delle Cure Palliative e giornata in cui si celebra San Martino, patrono del Volontariato, Federazione Cure Palliative (Fcp) consegnerà all'Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, il “Mantello di San Martino Fcp” per una cerimonia di benedizione dall'alto valore simbolico, che si terrà alle 9 presso la Cattedrale...