L'evento



"Achille Caffè - drink food & pizza", grande successo per Massimo Chiocca

domenica, 19 dicembre 2021, 21:09

Grande successo della cena-spettacolo organizzata lo scorso venerdì 17 dicembre presso "Achille Caffè - drink food & pizza" in via Romana 2470/B ad Antraccoli, dall’agenzia "Palcoscenando-realizzazione grandi eventi" con il direttore artistico Massimo Chiocca.

E’ stato un evento all’insegna dell’ottimo cibo, delle risate e della buona musica dove gli artisti hanno fatto divertire tutti gli intervenuti anche interagendo con loro. Ha aperto lo spettacolo il suono del flauto di Claudio Zen musicista diplomatosi al “Boccherini” e che ha lavorato con Katia Ricciarelli e Luciano Pavarotti. Poi in scena è entrato per il clou della serata il comico livornese Fabio Nocchi che ha presentato tre suoi personaggi e cavalli di battaglia intervallandoli agli altri due ospiti in programma, il primo sketch elle vesti di un suo personaggio Esterina e qui le risate non si potevano trattenere. A seguire il performers cantante lucchese Roberto Borelli che ha incantato il pubblico con alcune canzoni tratte dal suo cd e a richiesta ha interpretato una canzone di Renato Zero (dal titolo: più su) che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti. Ancora a giocare con i suoi personaggi è tornato Nocchi con Italo famoso per il “ce l’hai il gelato alla melanzana” e altre simpatiche passate divertenti imitando sia nella voce che nelle vesti: Dalla, Grillo e Zero ricevendo applausi e suscitando grandi risate. Infine l’ultimo ospite della serata la performers e anche lei cantante lucchese Roberta Citti che ha interpretato due brani del suo repertorio musicale tra cui: Senza Luce. A chiudere lo show è tornato ancora in sala Nocchi travestendosi stavolta da un cacciatore l’esilirante Furio che ha fatto davvero sbellicare dalle rise tutti concludendo con alcune barzellette richieste dai numerosi presenti. Ha presentato introducendo gli artisti Piero Lazzarini, mentre alla consolle luci e suono Raffaello Cortopassi.

Molto soddisfatto al termine della serata il direttore artistico di Palcoscenando Massimo Chiocca che ancora una volta è riuscito ad organizzare un evento in cui ha saputo unire comicità, musica e buon cibo all’allegria degli intervenuti, specialmente in questo particolare momento dovuto alla situazione creata dal covid. Unico neo è stata la non presenza dell’ospite d’eccezione Roby dei Camaleonti fermato per quarantena proprio a sottolineare quello che sta avvenendo in tutto il mondo causa pandemia.