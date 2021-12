Centro Das, il benessere a portata di... mente

L'evento



martedì, 7 dicembre 2021, 10:29

di aldo grandi

Manuela Giuliani, psicologa e psicoterapeuta oltreché docente universitaria a Pisa e consulente del tribunale di Lucca, ne è, giustamente, orgogliosa. La nuova sede del centro clinico da lei fortemente voluto può essere a tutti gli effetti considerato un vero e proprio fiore all'occhiello. L'inaugurazione c'è stata domenica pomeriggio in via Viaccia Prima 140, traversa della via Sarzanese. Presenti amici, collaboratori, pazienti, ma, soprattutto, tanti tra coloro che, da sempre, apprezzano la passione con cui la dottoressa Giuliani si applica nel suo lavoro.

Accanto alla fondatrice, un team di collaboratori specializzati che sanno interagire tra di loro per fornire al paziente la migliore prestazione possibile e il più forte aiuto psicologico affinché possa uscire fuori dai disagi che lo hanno spinto a rivolgersi alla struttura. Mai, inoltre, come in questo periodo di pandemia o post-pandemia, si è reso necessario un impegno ancora maggiore per contribuire al benessere psicologico di molte persone che hanno patito conseguenze derivanti dalle misure restrittive della libertà personale adottate dal Governo per fronteggiare il Covid.

Domenica pomeriggio è stata anche una piacevole occasione di incontro anche per noi che Manuela Giuliani conosciamo e stimiamo da tempo. Persona positiva, simpatica, ottimista, fiduciosa, determinata, eccezionalmente preparata, ha la dote di saper mettere chiunque abbia di fronte a proprio agio e per una che fa il suo lavoro è una caratteristica fondamentale.

Tra i componenti il suo staff ci sono psicologhe/i, psicoterapeute/i, avvocati, mediatrici familiari, dietisti/e, nutrizionisti/e, anche una dottoressa consulente dei fuori di Bach.

Il Centro Clinico DAS Lucca - spiega la dottoressa Manuela Giuliani - è una struttura privata, nata dall’esigenza di creare un ambiente professionale altamente qualificato e specializzato in percorsi psicoterapici e clinici come pure informativi e formativi. Il nostro team è formato da professionisti con esperienze importanti in ambito clinico, universitario e di ricerca. Avete necessità di uno psicologo a Lucca? Noi ci rivolgiamo a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie, attraverso percorsi creati su misura e mirati a risolvere le problematiche psicologiche e cliniche della persona. Il centro è aperto a chiunque senta il desiderio di approfondire la sua conoscenza e migliorare il suo benessere, anche facendo esperienze di crescita personale attraverso la partecipazione ai nostri laboratori esperienziali o alle giornate di studio proposte.

Io sono nel team dal 2016 - dice Tamara Del Fava, dottoressa in psicologia clinica e della riabilitazione - e sono consulente dei fiori di Bach. Bach è un medico inglese che ha scoperto le essenze floreali necessarie a riportare il benessere e l'equilibrio psico-fisico nelle persone. In sostanza, aiutano riequilibrare il livello delle emozioni. I fiori agiscono da supporto in particolare per le donne e le persone anziane.

Federica Bernardi, psicologa e psicoterapeuta, è in Das dal 2017: Mi occupo di seguire bambini, adolescenti e figure genitoriali in particolare. In questi ultimi due anni, purtroppo, non solo è aumentato il lavoro, ma è aumentata nelle persone l'ansia, la paura di uscire di casa, il chiudersi, soprattutto per i più giovani, in un mondo virtuale. Un fenomeno che esisteva già prima, ma che il Covid ha accentuato . Del resto il mondo virtuale consente una relazione molto più facile poiché non esiste alcun confronto. I ragazzi ne hanno risentito di più anche per un discorso legato all'assenza di frequentazione scolastica e di Dad, la didattica a distanza.

Sono arrivata in Das da un anno - spiega Valeria Rossi, psicologa e psicoterapeuta - e mi occupo, principalmente, di disturbi dell'alimentazione. A mio avviso questi sono aumentati, con la pandemia, di almeno un 30 per cento, da quelli legati all'anoressia a quelli, più frequenti, causati dalla bulimia.

