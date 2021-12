Concerto per gli auguri natalizi del circolo Catalani con tributo a Fabrizio De André

Altri articoli in L'evento

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:22

Il Comitato Provinciale Agesc di Lucca promuove l’educazione alla pace e ai diritti umani con un premio rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:02

Presso l’elegante ristorante Rendez Vous si è svolta sabato 4 Dicembre la manifestazione evento “Miss e Mister Europa”. Dopo l’elegante e raffinata cena i numerosi partecipanti hanno calcato il “Red Carpet“ collocato tra i folti tavoli

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:33

"Sorridi sempre alla Vita" è il titolo del concerto di Natale che “Alice Benvenuti Onlus” ha organizzato per sabato 11 dicembre, ore 21, nella chiesa di San Francesco

martedì, 7 dicembre 2021, 10:29

Inaugurata la sede del Centro Das di Manuela Giuliani a S. Anna in via Viaccia Prima 140. Una struttura altamente professionale composta da psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti che aiutano a risolvere i disagi psichici causati dalla pandemia e non soltanto

domenica, 5 dicembre 2021, 19:26

Auguri alla neolaureata Virginia Dal Porto per un futuro lavorativo radioso e pieno di soddisfazioni da parte dei nonni Mafalda e Enrico

domenica, 5 dicembre 2021, 19:17

Matilde e Jo, due splendide bambine di quattro anni, da poco divenute amichette, grazie al desiderio della famiglia Donati e della piccola Matilde, i quali hanno deciso di donare il ricavato dei downloading, ascolti, condivisioni e acquisti fatti su Spotify, Apple Music, ITunes, Amazon Music e Shazam del brano "Il...