L'evento



La Bussola di Focette chiusa per Capodanno

mercoledì, 29 dicembre 2021, 14:46

Ci contava proprio Lorenzo Angeli a poter organizzare il tradizionale cenone di Capodanno a La Bussola di Focette. Niente ballo, niente discoteca, s’intende. E ci aveva messo impegno e passione allestendo un piano bar che potesse accompagnare gli ospiti durante il dinner regolarmente seduti e serviti secondo le attuali norme di sicurezza per brindare all’anno nuovo.

E le prenotazioni erano già oltre 250. “Questa mattina – dice Angeli – ho preferito però annullare tutto. Per responsabilità e prudenza. Mi dispiace per le 63 persone che avrebbero lavorato con noi ma la salvaguardia della salute passa avanti a tutto”. Certo che per il settore delle discoteche, ma non solo, questo è un altro brutto colpo dopo che lo scorso ottobre avevano potuto riaprire. “La riapertura – continua Angeli – ci aveva obbligato a lavori di ristrutturazione e di adeguamento dopo 2 anni di chiusura. Mi auguro che da febbraio la nostra attività possa riprendere in sicurezza e tranquillità. Intanto desidero scusarmi con chi ci aveva dato fiducia e aveva prenotato”.