La miss lucchese Marisa Galli di Lucca alla conquista di Terni

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:02

Presso l’elegante ristorante Rendez Vous si è svolta sabato 4 Dicembre la manifestazione evento “Miss e Mister Europa”. Dopo l’elegante e raffinata cena i numerosi partecipanti hanno calcato il “Red Carpet“ collocato tra i folti tavoli. A condurre il tronista di Uomini e Donne Kerry Bellugi coadiuvato dall’ agente regionale Roxana Liliana Domnea che certamente non ha sfigurato. Una gestione impeccabile nella professionalità ed eleganza ha permesso la perfetta realizzazione dell’evento. Alla prima parte della sfilata hanno partecipato, le Teen Ager le Miss ed i Mister, mentre nella seconda parte le Lady e le Overissime . Come si deduce un concorso aperto a tutti e per tutti ed è anche per questo che sposa ed è sempre più attento ai vari temi ; Disabilità, Integrazione, Contro la Violenza sulle Donne, al Mondo Curvy, Guida Sicura e alla Parità di Genere . I concorsi di bellezza vengono considerati come frivoli e discriminanti a favore di persone solo belle in modo tradizionale. Ma Miss e Mister Europa ed i suoi marchi collaterali intendono tener conto della cultura, della personalità della simpatia e dell’animo della persona. Ci teniamo infatti ad accogliere persone validissime, anche se con canoni di bellezza non tradizionali. Ci possono essere tipi pregevoli anche fra disabili, alle persone in sovrappeso (qualche carato in più), otre che, ovviamente fra etnie e orientamenti sessuali. Apprezziamo caratteri indomabili che affrontano positivamente i problemi fisici mettendosi gioco senza timori, chi affronta la propria diversità o particolarità, accettandosi e proponendosi liberamente e magari anche con orgoglio. Cerchiamo di creare occasioni di divertimento, aggregazione e di amicizia come del resto recitano i sottotitoli del nostro concorso collaterale “ Overissma ” Il concorso dell’Allegria e La tua seconda vita

Durante la serata e prima della premiazione momenti di spettacolo con la riuscita e applaudita performance della attrice e show girl Ucraina Marina Ivanova , esibizione canora della partecipante Silvia Gili e un piccolo defilè di Shira abbigliamento . La giuria composta da Ylenia Piermarini modella universitaria, Cristiano Romiti imprenditore, Francesco Di Vincenzo ex calciatore della Ternana, Joe Perez titolare salone acconciatura, Clementina Luongo press Agent, Luigi Buccini responsabile concorso centro Sud , Rosaria Perrella Coordinatrice , Attilio Mazzoli patron del concorso hanno assegnato i titoli alle toscane :

Overissima Integrazione Cleopatra Dilcia Overissima 61 anni di Pisa

Overissima Evergreen Marisa Galli 54 anni di Lucca

Overissima Marina Ivanova premio Arte per il ballo di Pisa

Altri titoli a :

Miss Europa Terni Teodora Saramet Polacca 21 anni abita a Amelia (TR) professione tatuatrice

Mister Europa Terni Mattia Pallotta di Terni 23 anni professione ristoratore Mister Europa Parità di Genere Damiano Nobili di Terni 32 anni professione parrucchiere

Lady Europa Terni Denisa Draganova Bulgara 33 anni di Terni mamma a tempo pieno

Lady Europa Contro la violenza alle donne Nadiya Yatsulchak 35 anni

Lady Europa Sicurezza Stradale Laura Bernardini 36 anni di Terni

Overissima Rendez Vous Eva Kluziak Polacca 52 anni di Terni

Corinda Vegliamore Overissima Curvy 53 anni di Roma

La manifestazione ha avuto il supporto di varie attività locali .