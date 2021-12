L'evento



L’Agesc di Lucca celebra la giornata mondiale dei diritti umani con un premio

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:22

Dopo il grande successo della videoconferenza su “Educazione e diritti umani: la sfida globale emergente”, promossa dall’AGESC di Forlì-Cesena e Lucca, durante la quale è stata ribadita l’importanza del Patto Educativo Globale lanciato da Papa Francesco, il Comitato Provinciale Agesc di Lucca promuove l’educazione alla pace e ai diritti umani con un Premio rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.



La Prof.ssa Michela del Carlo, Presidente del Premio “Educazione alla Pace e ai Diritti Umani ha sottolineato l’importanza educativa di celebrazioni come la Giornata mondiale dei diritti umani, che annualmente si celebra il 10 dicembre e che sensibilizza le giovani generazioni alla promozione della pace e dei diritti. Il 10 dicembre del 1948 i Paesi membri dell’ONU proclamarono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo per sancire la fondamentale importanza dei diritti inalienabili di ciascuna persona. I trenta articoli della Dichiarazione intendono evidenziare i valori universali che sono alla base della nostra esistenza: dignità, rispetto, uguaglianza, libertà rappresentano le pietre miliari sulle quali costruire e fondare la vita dell’Umanità.



La scuola, la famiglia, le istituzioni e la società devono garantire la tutela dei diritti umani e hanno i l compito di promuovere la cultura del rispetto, della pace, dell’uguaglianza e della libertà per il bene della comunità nella quale viviamo. Al Premio Educazione alla Pace e ai Diritti Umani potranno partecipare gli studenti delle scuole che realizzeranno gli elaborati scritti, grafici e multimediali dedicati ai temi della pace e dei diritti umani.