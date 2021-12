L'evento



Natale al Forte anche quest'anno più bello che mai

sabato, 18 dicembre 2021, 13:44

Si riconferma come uno dei Natali più caratteristici della Versilia, quello organizzato come sempre a Forte dei Marmi, nelle vie cittadine, nella famosa Piazza del Fortino, sul pontile ed a Villa Bertelli.

Vale la pena fare comunqe una visita a questa piccola cittadina in riva al mare Tirreno, già solamente per apprezzare la quantità e varietà di negozi, in particolare gli shops delle più prestigiose firme della moda Made in Italy, passeggiando per le strette vie illuminate a festa, per concudere poi degnamete con un aperitivo in qualche locale di grido od una bella cena nei più blasonati ristoranti.

Forte dei Marmi con il fascino e la magia del Natale, dedicato ai bambini ma che come sempre stupisce anche i grandi, si riconferma un brand unico, tra le luci suggestive dei suoi viali a Mare e nelle vie della città, gli incantevoli mercatini, le originali installazioni luminose, animazioni ed eleganti coreografie nelle strade, una mostra sulla grande tradizione dei Presepi partenopei a Villa Bertelli, l’albero di Natale davanti al Pontile, la pista di pattinaggio nella pinetina Emilio Tarabella e, immancabile, il Regno di Babbo Natale nel Fortino.

Un ricco programma di eventi giornalieri fino all'epifania, organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Comitato Villa Bertelli, con il supporto per le luci del Paese del Centro Commerciale Naturale e per quelle del pontile dell’Unione Proprietari Bagni.

Ultima novità, per accedere in maniera tecnologica a questo ricco calendario, è l'utilizzo del QR Code in calce a questo articolo, che vi condurrà direttamente sul sito istituzionale per informazioni sul programma eventi delle festività. Oppure basta accedere al sito www.visitforte.com