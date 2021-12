L'evento



Per un Natale solidale: Matilde a favore della piccola Jo

domenica, 5 dicembre 2021, 19:17

Matilde e Jo, due splendide bambine di quattro anni, da poco divenute amichette, grazie al desiderio della famiglia Donati e della piccola Matilde, i quali hanno deciso di donare il ricavato dei downloading, ascolti, condivisioni e acquisti fatti su Spotify, Apple Music, ITunes, Amazon Music e Shazam del brano "Il Natale di Matilde", cantato da Matilde Donati e scritto dal papà Maurizio, di devolvere all'organizzazione che si occupa delle cure per la piccola Jo.

"Il Natale di Matilde", approdato da pochi giorni sulle piattaforme musicali per una gara di beneficenza a favore del comitato "I sogni di Jo", per la quale sono attivi anche altri canali dove fare donazioni e conoscere la storia di Jo.

Invitiamo genitori e nonni a scaricare il brano da poter cantare con i propri bambini e a fare donazioni anche di piccola entità, al fine di permettere a Jo di portare a termine il percorso medico chirurgico intrapreso in Florida, grazie al quale in seguito ad importanti interventi chirurgici, oggi può stare in pedi e camminare per ora supportata dai dei tutori.

Un piccolo contributo può realizzare un grande sogno, permettere a Jo di camminare e vivere la sua infanzia come tutti i bambini.