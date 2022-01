L'evento



Bologna racconta Frida Kahlo: ritratto di una pasionaria

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:41

di andrea cosimini

Frida Kahlo è diventata ormai un'icona internazionale. La sua faccia appare ovunque: su magliette, cuscini, portachiavi. Simbolo di lotta, sofferenza e seduzione: la sua femminilità ammalia; la sua vita affascina; la sua arte illumina.

Solo lei è riuscita a trascendere la sua singolarità in favore di un popolo, quello messicano, di cui è diventata manifesto indiscusso. Ed è singolare affermare questo di una pittrice che, almeno in apparenza, sembra aver fatto della sua immagine quasi un feticcio. Una scelta che, per qualcuno, può sembrare un vezzo vanesio, ma che, in realtà, rivela un messaggio ben più profondo: l'accettazione del proprio corpo.

Tutto questo abbiamo pensato all'ingresso della mostra evento "Frida Kahlo - The Experience" in scena, fino al 28 febbraio, a Palazzo Belloni a Bologna. Un omaggio al Messico e alla sua pittrice di riferimento, attraverso una collezione di foto, oggetti e riproduzioni che ne immortalano l'infinito fascino.

Ad accoglierci, alle 12, il gentilissimo staff (quasi tutto al femminile!) che, sbrigate le noiosissime pratiche del Green pass, ci ha poi introdotti nelle sale dell'esposizione. Per partire, subito un omaggio alla pittura messicana con le opere dell'artista ed ideologo comunista Diego Rivera, vero e unico amore della vita di Frida. I colori, le forme stilizzate e il culto della morte: tutti tratti ripresi dallo stile unico della pittrice messicana.

Quindi via con le diapositive in bianco e nero. Le prime, quelle dell'infanzia e dell'adolescenza, con una Frida 'mascolina' immortalata dalla macchina fotografica dell'amato e venerato padre (fotografo di professione) Wilhelm Kahlo, di origini tedesche, ma naturalizzato messicano. Poi la camera da letto dove la pittrice ha trascorso gran parte della sua vita, nella cosiddetta 'casa blu' di Coyoacán, a Città del Messico. Una fedele riproduzione del letto, della libreria e dell'oggettistica: a partire dallo specchio dove l'artista, da giovane, si è molto osservata, nella sua solitudine, per trarre linfa artistica dalla sua espressione.

E ancora: il suo studio creativo, riprodotto nei minimi dettagli, con i pennelli e i colori da lei usati e la sedia a rotelle che, costretta dal tragico infortunio che segnò la sua vita (la colonna vertebrale spezzata, a 18 anni, per un brutto scontro tra l'autubus su cui viaggiava e un tram), era solita usare per dipingere e muoversi.

In mezzo, un sacco di scatti che ritraggono Frida in tutto il suo splendore di donna libertina, molto avanti per l'epoca, in totale armonia con il proprio corpo che non nascondeva all'obiettivo dei vari fotografi che l'hanno voluto immortalare in posa.

La mostra, arricchita degli abiti e dei gioielli che la pittrice usava indossare e che sono riprodotti fedelmente nei suoi quadri, si è conclusa con un simbolico altare, ricco di ceri e fiori, sovrastato dalla commuovente foto di Rivera che bacia la sua amata Frida sul letto di ospedale e con una breve clip sul loro rapporto burrascoso.

Un'oretta di puro godimento per approfondire la vita di una delle più influenti pittrici del novecento, purtroppo scomparsa troppo giovane, all'età di soli 47 anni, ma che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti appassionati.