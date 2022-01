L'evento



Freakybea - artista lucchese partecipa a Sanremo 2022 contro la violenza sulle donne

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:32

"Sono Tornata". Si presenta così l'artista Bea Mazzanti, in arte Freakybea, alla nuova edizione di Casa Sanremo Live Box 2022. Un impatto visivo ed emotivo forte quello che la performer vuole mostrare al pubblico: una denuncia autobiografica contro la violenza sulle donne. Il tema quantomai attuale è ancora trattato senza l'attenzione ed il rispetto che merita, è così che l'etichetta discografica indipendente SPC Sound Music Label sposa la causa del fiocco rosso, attraverso l'inedito "Sono Tornata". Un brano che celebra la rivalsa ed il riscatto nei confronti di tutti quei comportamenti che assorbono energie, sogni, speranze, stima e fiducia, protratti a danno della figura femminile.Ne parla così l'artista, affondando a piene mani e cuore nella sua esperienza personale che l'ha vista essere vittima di questo tipo di comportamenti e ne ha portato le conseguenze per lungo tempo. Ma ora è il momento della libertà, dell'emancipazione, del riscatto ed è per questo che Freakybea vuole cantarlo e urlarlo al mondo, in modo che questo brano diventi non solo un faro di speranza ma anche un vessillo di riscossa per la donna. Freakybea, al secolo Bea Mazzanti, annovera nella sua esperienza molti traguardi professionali tra i quali aver partecipato all'edizione de I Raccomandati in prima serata su Rai Uno, duettando con Fausto Leali che l'ha inserita all'interno della sua biografia, aver partecipato al concerto del Primo Maggio a Roma con il progetto Gaudats Junk Band in collaborazione con la Banda bardò, aver partecipato al programma "Il Mondo Insieme" di Licia Colò, al programma "ITALIA SI" di Marco Liorni, al concerto di Radio Italia in Piazza Duomo (Milano) sempre con la Gaudats Junk Band ed essere stata per 5 anni la sosia europea di Madonna con il progetto The Celebration. Il singolo "Sono Tornata" sarà disponibile su tutti i principali digital store come Amazon Music e Spotify.