Il saluto di Paolone Barbieri da Tenerife con indosso la maglia della Lucchese che fu di Giovanni Galli

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:54

di aldo grandi

Paolo Barbieri, per gli amici Paolone, è in vacanza alle isole Canarie e, in particolare, a Tenerife dove si sta godendo il sole e il mare dell'oceano Atlantico piuttosto freddo presumibilmente. Come sempre legge la Gazzetta di Lucca anche a latitudini molto diverse e ha voluto mandarci un paio di sue immagini scattate poco fa proprio mentre stava effettuando una lunga passeggiata in riva all'oceano. Che sia un messaggero dei colori rossoneri, poi, è evidente: indossa la maglia che fu di Giovanni Galli, il portierone della Lucchese che aveva conquistato il mondo con la maglia del Milan di Sacchi e Berlusconi.

"Qui si sta bene - esordisce - di Covid non ce n'è granché, si rispettano le misure di sicurezza, ma si vive bene. Un saluto affettuoso alla Lucchese, l'unica squadra per la quale tifo e che seguirò anche domani con il cuore. Un altro grandissimo saluto alla mia città e alla mia gente che dovunque vado sono sempre con me".