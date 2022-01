L'evento



La cantante lucchese Cosetta Gigli accede alle semifinali di "The Voice senior"

sabato, 8 gennaio 2022, 15:51

di barbara ghiselli

"Ho bisogno nel mio team di una voce potente, romantica, classica, quasi d'altri tempi: ecco perché scelgo Cosetta Gigli". Queste le parole della coach Orietta Berti che, ieri sera nel programma "The Voice senior" su Rai, ha dovuto scegliere tra 15 cantanti solo sei da portare in semifinale: una di questi è appunto Cosetta Gigli, cantante talentuosa lucchese. Sicuramente una bella soddisfazione per la cantante che è stata definita "la regina dell'operetta" da Antonella Clerici, presentatrice del programma, per la passione che Cosetta Gigli ha sempre avuto verso questo genere musicale. Il prossimo appuntamento con la gara canora sarà il 14 gennaio sempre in prima serata su Rai 1.