Un brand made in Lucca a Pitti Immagine Bimbo

martedì, 11 gennaio 2022, 19:30

Coltivare la fiducia e l’ottimismo, perseguire obiettivi nel tempo e con dedizione, sempre e soprattutto adesso. Tutto questo per un’azienda è vitale, a maggior ragione in un’epoca tanto precaria e ossidata dalle incertezze come la nostra. A tal proposito, e nel pieno rispetto di tutte le cautele per la situazione sanitaria globale, torna Pitti Immagine e con orgoglio vedrà presente un brand made in Lucca.

Pitti Immagine Bimbo si terrà in Fortezza da Basso a Firenze da martedì 11 a giovedì13 gennaio, vero punto di riferimento internazionale per le collezioni moda per bambini e teenager a cui partecipano i grandi nomi della moda.

Questa full immersion nel mondo del fashion 0-18 propone sfilate ed eventi dove saranno presenti numerosi buyers nazionali ed internazionali curiosi di conoscere le nuove collezioni.

Tra i brand protagonisti, nella Sala delle Nazioni, ecco che torna con la collezione bambino anche Viaelisa, brand di maglieria di alta qualità, nata dalla lunga tradizione lucchese del Maglificio Del Carlo di Via Del Marginone a Santa Margherita, Lucca.

Viaelisa, per donna e bambino, è principalmente un’esperienza di benessere, questo il suo punto di forza.

Viaelisa nasce grazie agli oltre 50 anni di storia del Maglificio Del Carlo, e dalla creatività di Paola Del Carlo. Prodotta e curata da un team di professionisti del fashion consapevoli che la bellezza di ogni persona passa dal “sentirsi bene”, dal realizzare indumenti che una volta indossati facciamo sentire a proprio agio, e che a contatto con la pelle la “nutra” in modo sano e gratificante.

Punti chiave sono decisamente la sapiente scelta di materie prime di qualità in purezza che rispondono ai presupposti di sostenibilità e prima scelta. Assicuriamo la capacità di prendersene cura in tutte le sue fasi, trattandole a “mani nude” secondo la cultura artigianale del prodotto made in Italy prima di arrivare alla produzione finale. Anzi, una produzione made in Tuscany, made in Lucca precisamente, dove non a caso nei secoli ci siamo distinti nella lavorazione dei filati.