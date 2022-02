Al Caffè Dhea un sabato sera targato Sanremo

Altri articoli in L'evento

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:41

La Gazzetta di Lucca si è recata in visita alla mostra evento "Frida Kahlo - The Experience" a Palazzo Belloni a Bologna per entrare nella vita di una pittrice che è diventata un'icona di lotta, arte e passione. Foto

domenica, 23 gennaio 2022, 18:21

Il giovane cantante rap lucchese Mirko Moriconi, in arte H24, cambia genere musicale ed incide una cover pop in omaggio allo zio recentemente e prematuramente scomparso

domenica, 23 gennaio 2022, 14:01

Cambiare rotta, trasformare l’Educazione: questo l’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Educazione indetta dall’Unesco, in programma domani, 24 gennaio. Anche Lucca, come membro della rete globale delle Learning Cities Unesco, si è fatta portavoce dell’impegno per investire in una nuova educazione che sia inclusiva, sostenibile e alla portata di tutti

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:32

"Sono Tornata". Si presenta così l'artista Bea Mazzanti, in arte Freakybea, alla nuova edizione di Casa Sanremo Live Box 2022. Un impatto visivo ed emotivo forte quello che la performer vuole mostrare al pubblico: una denuncia autobiografica contro la violenza sulle donne

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:54

Anche se si trova a Tenerife per una lunga e robusta vacanza, Paolone Barbieri non riesce a dimenticare Lucca e la Lucchese: eccolo in riva all'oceano Atlantico da dove manda un affettuosissimo saluto rossonero a tutti

venerdì, 14 gennaio 2022, 19:37

Domenica 16 gennaio, al ristorante Mecenate di via del Fosso, con una cena a tema dedicata alle sue canzoni, si esibirà il popolare cantautore livornese Bobo Rondelli, il tutto, come dichiara il titolare del ristorante Stefano De Ranieri, osservando rigorosamente le norme di sicurezza del "protocollo covid" sui posti ridotti