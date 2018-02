L'interSVISTA



Aldo Giubilaro, ritratto di un magistrato ad una dimensione: umana

mercoledì, 14 febbraio 2018, 21:33

di aldo grandi

Fra un anno, dopo cinquant'anni spesi a credere nella Giustizia, il procuratore capo di Massa e Carrara Aldo Giubilaro passerà il testimone e se ne andrà in pensione. Nato a due passi da Agrigento dove è cresciuto, ha frequentato l'università a Firenze laureandosi in Giurisprudenza e vincendo, subito dopo, il concorso in magistratura, lui che, pochi anni prima, aveva avuto l'occasione di intraprendere la carriera diplomatica. Ma alle ambasciate e ai consolati, Giubilaro, anche per tradizione familiare, ha preferito e senza rimpianti, la aule dei tribunali. La sua carriera in magistratura ha preso il via in qualità di giudice proprio a Firenze, per poi passare a Roma dove è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, come componente, e subito dopo all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Poi, di nuovo a Firenze dove ha ricoperto il ruolo di sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, ed infine, Procuratore capo a Massa e Carrara. In mezzo, una lunga carriera nella giustizia sportiva culminata nel ruolo di componente della Caf, la Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C., cui spettava e spetta, da ultima, la decisione sui ricorsi avverso le decisioni dei Giudici sportivi e delle Commissioni disciplinari.

Segno zodiacale toro, sposato con una fiorentina, un figlio, Giubilaro è un amabile conversatore e quando è in vena, ossia spesso, riesce a sorprendere per la simpatia con cui racconta vicende giudiziarie da lui trattate, vere e proprie perle che testimoniano le umane debolezze lungo il corso dello Stivale che, soprattutto da Ispettore Generale, Giubilaro a percorso in lungo e in largo.

Che sia stato, a volte, un giudice bastian contrario basterebbero alcuni aneddoti per testimoniarlo. Come quella volta in cui, chiamato a svolgere il ruolo di Pubblico Ministero nel processo in appello per il tifoso laziale ucciso da un agente della Polstrada nell'area di servizio autostradale di Monte San Savino, chiese e ottenne una condanna per omicidio volontario rispetto a quella, ben più mite e per omicidio colposo, che la Corte di Assise di primo grado aveva inflitto al poliziotto Luigi Spaccarotella: da meno di un anno a 14 anni di reclusione, ridotti a pocom più di 9 anni per la concessione del rito abbreviato. Una mazzata per l'agente che aveva sparato incomprensibilmente, addirittura, dall'area di servizio della corsia opposta.

Giubilaro non è tipo da sottrarsi alle difficoltà e anche l'ultima indagine, quella sui Carabinieri di Aulla e stazioni limitrofe, che vede indagati più di 30 militari a vario titolo, se l'è messa direttamente sulle spalle affiancando una collega dell’Ufficio mettendoci la faccia. Una indagine difficile, avviata dalla denuncia di una legale che si è vista minacciare pesantemente per aver scelto di assistere un extracomunitario che lamentava di essere stato pestato da un militare dell’Arma.

Non è felice di aver messo sotto inchieste i carabinieri, Giubilaro e non nasconde la sua amarezza. Ciò nonostante resta lecito supporre (e pur non sbottonandosi lo stesso Giubilaro lo lascia intuire) che un magistrato della sua esperienza professionale, prima di passare al setaccio una intera Compagnia, con tanto di perquisizioni e intercettazioni, abbia, quantomeno, avvisato le superiori gerarchie dell'Arma. La domanda allora sorge spontanea: come mai non si è intervenuti prima rimuovendo le eventuali criticità così da evitare una pessima figura e un tam tam mediatico che aiuta soltanto coloro che vedono e vogliono vedere nell'Arma un nemico giurato?

Giubilaro ne ha viste di cotte e di crude. Si è sciroppato processi grossi e meno grossi, anche di criminalità organizzata e terrorismo, e non esita a dire che il lavoro di magistrato è qualcosa che impegna molto la coscienza, perché quando si chiede la condanna o si condanna qualcuno ci si assume una grande responsabilità umana, prima che professionale. Sua la riflessione che per fare bene il magistrato occorre una grande forza d’animo ed uno spiccato senso del dovere, per evitare la scorciatoia dell’accondiscendenza a tutti i costi che non è fare opera di giustizia, ciò per cui si è chiamati e retribuiti.

Dietro una scorza apparente di duro si nasconde un uomo dalla grande umanità. Lo dimostrano fra le tante un paio di processi dei quali si è occupato. Uno per omicidio colposo ai danni di una povera madre la cui auto, sbandando, era finita fuori strada causando la morte della figlioletta. La donna in primo grado era stata condannata, ma i legali avevano presentato appello. In questa sede, a Firenze, Giubilaro che rivestiva la parte dell'accusa, si assunse la responsabilità di far evitare alla donna, che aveva già pagato abbastanza per la perdita della figlia di cui era stata, involontariamente, la causa, l’inutile ulteriore condanna di essere ufficialmente bollata in una sentenza, con tanto di bolli e firme, come l’assassina della figlia! Giubilaro chiese l'assoluzione e assoluzione fu, con la madre che restò chiusa nel suo dolore, ma almeno con la possibilità di dire a se stessa che si era trattato di una disgrazia!

Ma lo spirito e l'iniziativa di questo magistrato emergono anche da un altro episodio, sempre durante la sua carriera a Firenze come Procuratore presso la Corte di Appello. Era accaduto che un anziano, per anni vittima di continui atti di bullismo da parte di un gruppo di giovani, avesse un bel momento reagito colpendo alla testa con il suo bastone uno dei giovinastri.

Venne processato e condannato in primo grado, ma impugnò la sentenza. Dopo aver letto attentamente le carte, Giubilaro giudicò sostanzialmente ingiusta la condanna per lesioni, che pure tecnicamente era ineccepibile. Come sollecitarne l’assoluzione? Scelse una strategia sorprendente: "Poco prima dell'udienza - racconta Giubilaro - avevo incontrato per caso un collega che, andando in pensione, aveva organizzato un rinfresco per il sabato successivo e mi invitò ad andarci. Poco dopo, in udienza, quando toccò a me di parlare per sostenere l’accusa, mi venne per caso di prendere spunto dall’invito e rivolgendomi al Presidente della Corte, invece di discutere il processo, inventai che il collega mi aveva dato incarico di rivolgere a lui ed ai colleghi della Corte l'invito a recarsi alla sua festa di saluto e che glielo stavo dicendo perché avevo paura di dimenticarmene. Il Presidente ascoltò e ringraziò della premura, ma io, invece di passare al processo, insistetti ancora più e più volte, per 6-8 minuti, spiegando che stavo dicendo loro di ricordarsi della festa del Collega per il timore di dimenticarmene io e per richiamare la loro attenzione sulla necessità a loro volta di non dimenticarsene. Avrei fatto un cattiva figura con il Collega e ce l’avrebbero fatta pure loro. Ad un certo punto il Presidente, esasperato e spazientito, afferrò i fascicoli che aveva davanti a sé e, sbattendoli violentemente sul banco, urlò di farla finita e di passare a discutere il processo. Vede, sig. Presidente - dissi allora - io il processo l’ho già discusso! Lei si è giustamente spazientito per la mia insistenza, eppure si è trattato di una sola volta e per pochi minuti, non diversamente dal nostro imputato che, anziano e malfermo sulle gambe, ha anche lui perso la pazienza di fronte agli scherzi pesanti di cui per anni è stato sistematicamente vittima da parte dei giovani. E, difendendosi esasperato, ne ha colpito alla testa uno; lei ha sbattuto i fascicoli sul banco; lui ne ha colpito uno mentre i giovani gli si avvicinavano." Giubilaro chiese l'assoluzione e assoluzione fu.

Nella foto: il dottor Aldo Giubilaro con Michele Marcucci e il capo della squadra mobile di Massa e Carrara Antonio Corcione