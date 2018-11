Altri articoli in L'interSVISTA

L'interSVISTA



giovedì, 22 novembre 2018, 18:05

di aldo grandi

Dottor Michelini lei è uno stimato psichiatra e ultimamente si è dedicato, in particolar modo, a studiare e a vivere l'autismo. Possiamo chiederle perché?

Perché ho un figlio di quattro anni, Raffaello, che è affetto da autismo.

Che tipo di malattia è l'autismo?

E' un cubo di Rubik ad alto contenuto affettivo. Questa è una visione da neuroscienziato mentre in realtà un figlio autistico è un figlio disabile.

Fino a cinque anni fa nasceva un bimbo autistico ogni 200 nati, oggi si è arrivati ad uno ogni 68. Una progressione inquietante non trova?

E' inquietante, soprattutto, nella misura in cui non sono state ancora approntate linee guida diagnostiche e terapeutiche standardizzate. Sostanzialmente si va avanti a tentoni.

Ma questa crescita esponenziale a cosa è dovuta secondo lei?

Il secondo me in ambito scientifico non esiste. Senza dubbio c'è una maggiore sensibilità nel fare diagnosi per una maggiore attenzione dei pediatri e, in seconda battuta, dei neuropsichiatri infantili. Questo è l'unico dato certo sulla crescita esponenziale. Tutte le altre considerazioni sono aneddotiche.

Lei, vivendo in prima persona una situazione di questo genere, si sarà fatto un'idea o comunque avrà cercato di comprendere quale sia stata la causa dell'insorgere dell'autismo in suo figlio.

Non una ma mille domande, anche perché, come in molti casi lo sviluppo cognitivo di mio figlio è regredito dopo aver raggiunto tutti i livelli di normalità codificati nelle varie appe evolutive fino ad un anno e quattro mesi. Dopodiché tutto o quasi tutto si è fermato. Comunque ho cercato cause per diversi mesi, poi ho smesso cercando di concentrami su quello che poteva essere fatto a fronte di un danno ormai evidente.