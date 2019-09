L'interSVISTA



Città, turismo e non solo: anche Cosentino, a volte, perde... l'equilibrio

lunedì, 16 settembre 2019, 13:55

di aldo grandi

Salve Cosentino. Nuovo Governo e tanti annunci di misure economiche a favore dei lavoratori dipendenti. C'è anche lei tra questi?

No.

Già, dimenticavamo che lei sta dall'altra parte. Come mai in questo Paese si pensa sempre a chi deve lavorare e si dimentica che i primi a lavorare per dover, poi, pagare chi lavora per voi, siete voi imprenditori?

Gli imprenditori non si dimenticano affatto, tanto è vero che ogni volta che c'è da trovare qualche nuova risorsa è proprio da loro che comincia il prelievo. Al di là della provocazione della domanda, comunque, durante le fasi della composizione di questa nuova maggioranza, abbiamo, purtroppo, ascoltato molteplici interventi da più rappresentanze politiche e istituzionali. Tutti a favore della classe dei lavoratori. Ancora sto aspettando un intervento chiaro e deciso da parte di chi è chiamato a tutelare la mia categoria.

Perché, secondo lei, chi dovrebbe tutelarvi?

Gli imprenditori hanno il loro sindacato al quale si riferiscono e che è chiamato a tutelare i diritti dei propri iscritti. Questo non vuol dire che deve essere aperto un fronte degli imprenditori in contrapposizione con i propri dipendenti, questa è l'immagine che spesso viene fotografata da chi non fa parte del nostro mondo. Il dipendente, per un'azienda, specialmente nel mondo dell'accoglienza turistica e del commercio, è quella persona che rappresenta l'azienda stessa, è il volto che il cliente riconosce, è quel soggetto che acquisisce i principi, l'etica, la programmazione dell'azienda trasferendoli al cliente. Un soggetto, quindi, per l'azienda indispensabile, spesso, sottostimato per le competenze che, ai giorni d'oggi, vengono richieste.

Ci sembra di capire che la sua associazione di categoria non faccia abbastanza?

Se la domanda si riferisce ai nostri confini territoriali, le direi che Confcommercio sta conducendo molte buone battaglie a favore e sostegno dei propri iscritti. Ciò a cui io mi riferivo è un intervento del presidente nazionale Sangalli che io vorrei maggiormente esposto in difesa dei miei diritti in un confronto più serrato con il nuovo governo.

Lei parla spesso di lavoratori destinati a diventare, prima o poi, vera e propria specie protetta. Cosa vuol dire?

Più che specie protetta, il rischio è che diventi specie in via di estinzione. Senza chi, il lavoro lo offre, si vanifica qualsiasi sforzo fatto verso chi il lavoro lo svolge.

Perché voi imprenditori siete prossimi alla scomparsa?

Caro Grandi il costo dei dipendenti, per un'azienda, è quasi sempre al primo posto nella colonna delle spese. Tutti sanno che, al di là dello stipendio, che, ripeto, è, spesso, troppo basso, il costo reale per un datore di lavoro è uguale all'importo dello stipendio pagato più il 100-110 per cento di spese. Ciò vuol dire che per una azienda, ogni dipendente costa come due dipendenti. Oltre a questo ci deve aggiungere che, almeno per la nostra categoria dell'accoglienza turistica, a tutto il personale sono richieste certificazioni di Haccp, primo soccorso, sicurezza sul lavoro, aggiornamenti di ogni corso, il tutto a carico dell'azienda. E badi bene che tutte queste certificazioni sono personali del dipendente. Ciò significa che una volta assunta una persona, pagata e formata con tutte le certificazioni suddette, questa persona può andare via e portare con sé questo bagaglio di competenze ottenute gratuitamente. Non solo. Se un dipendente, per vari motivi, dovesse essere licenziato, anche qui per l'azienda si presenta un costo che è il cosiddetto contributo di mobilità. E le chiederei: Crede sia finita qui? Assolutamente no. Un dipendente particolarmente attaccato all'azienda che rinuncia alle proprie ferie consentendo alla stessa di continuare a produrre o ad erogare servizi, il giorno in cui dovesse chiedere di vedersi pagati quei giorni di riposo non goduti, anche su quelli la mano dello Stato si farebbe pesantemente sentire andando a frugare sia nella tasca del lavoratore che in quella dell’imprenditore.

Ci vengono i brividi a sentire queste parole. Eppure, come lei ha detto, in questo Paese, questo governo, ma non solo, pensa e parla solamente di diritti dei lavoratori dimenticando completamente che se non ci sono imprenditori disposti a investire e a rischiare, il problema nemmeno si porrebbe.

Esatto. Io sono estremamente orgoglioso dei miei dipendenti, del loro attaccamento all'azienda e dell'impegno che quotidianamente dimostrano per completare le loro competenze. Sono persone sottostimate dallo Stato e hanno, quindi, poca possibilità di intervenire sull’andamento dell'economia nazionale. Credo che se lo Stato facesse un mezzo passo indietro lasciando sulle buste paga qualche euro in più a chi veramente lo merita (ed il tema della meritocrazia aprirebbe un altro capitolo) e qualche euro in più a chi su quelle persone crede ed investe, gli imprenditori avrebbero meno timore ad assumere e i dipendenti maggiori stimoli professionali.

Giusto, ma i bradipi, poi, lo Stato con cosa li paga?

Non credo che sia un problema lo stipendio dei bradipi, come li chiama lei. Trovo assurdo l'investimento sul reddito di cittadinanza, così come l'impianto su cui si basa l'erogazione del contributo di disoccupazione. Quest'ultima ha creato un fenomeno che lo scorso anno ho denunciato e che vede moltissimi giovani venire a cercare lavoro chiedendo, però, di essere licenziati dopo sei mesi. Questo gli consente di lavorare sei mesi e guadagnare per dodici. Come vede spazi di manovra ce ne sarebbero.

Non crede che ci sia, alle origini, un problema di educazione sociale ossia che, da sempre, la figura dell'imprenditore sia vista come quella di uno che sfrutta e pensa solo a guadagnare?

Sì, certo. E ce ne sono. Così come ci sono operai che rubano, giovani che distruggono i monumenti, politici assenteisti. Quindi? Vogliamo pensare che queste figure rappresentino le loro intere categorie? La stragrande maggioranza degli imprenditori è fatta di persone che si alzano al mattino e rischiano del proprio per tirare avanti spesso caricandosi sulle spalle anche le situazioni personali e familiari dei propri dipendenti. Così come ci sono studenti modello, operai stakanovisti e politici responsabili che si spendono ogni giorno per regalare un mondo migliore ai loro e ai nostri figli. Questi sono davvero la maggioranza, il resto è demagogia.

Il governo pensa ad aumentare l'Iva e a una tassa sui prelievi in contanti e col Bancomat. Una cazzata?

L'incentivo all'uso di Bancomat e carte di credito diventa una cazzata nel momento in cui non si interviene prima sul costo che questo utilizzo rappresenta per le azienda e per gli utilizzatori.

Veniamo a Lucca. I commercianti si sono inalberati per il progetto di sosta e mobilità nel centro storico ideato dall'amministrazione. Si parla, addirittura, di serrata. Lei cosa ne pensa?

In questo caso Confcommercio Lucca sta facendo un ottimo lavoro di mediazione politica. Il problema sta sempre nel fatto che si interviene all'incontrario. Prima si chiude la città poi si pensa ad una alternativa per le auto che non hanno più un parcheggio.

Non crede che l'intenzione finale di questa giunta sia quella di chiudere il centro storico alle auto riservando i posti disponibili per i residenti?

Pare che questo sia il disegno e non si capisce come si possa trascurare il fatto che Lucca stia soffrendo di uno svuotamento di servizi, di uffici, ma anche di residenti. I negozi, da soli, non ce la faranno.

Cosa suggerisce?

Sento parlare spesso di confronto aperto sui progetti relativi alla città del futuro, ma, oltre alle promesse e alle parole, di confronto ne vedo sempre poco. Dobbiamo smettere di pensare ad una città in cui ci sia la fazione dei commercianti contro quella dei residenti perché esiste sempre, se si passa da un vero confronto libero da ogni preconcetto, un progetto che possa essere condiviso da tutti i cittadini della stessa comunità. Io penso sempre che Lucca non sia dei lucchesi, ma sia un patrimonio del mondo affidato ai lucchesi che hanno responsabilità di conservarne l'inestimabile valore artistico, culturale e commerciale.

Lei è soddisfatto di come l'amministrazione comunale affronta le problematiche turistiche e di accoglienza, non dei migranti s'intende?

Avrei preferito non mi facesse questa domanda. Credo che questa amministrazione, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, abbia totalmente escluso dai propri programmi qualsiasi azione legata all'accoglienza turistica che è argomento diverso rispetto alla promozione turistica.

Giudizio senza appello ci pare?

Un dato di fatto e i dati di quest'anno lo confermeranno.

Cosentino non le sembra che il centro storico sia diventato un unico, grande ristorante?

Il caro onorevole Bersani ci fece, a suo tempo, questo regalo dichiarando che l'Europa ci imponeva un periodo politico di liberalizzazioni che avrebbe toccato tutti i settori. Decise di iniziare proprio dalle attività economiche e, quindi, dal commercio. E lì finì perché fallì con i tassiti cosi come fallì con gli albi dei professionisti. Il risultato è stato che l'incapacità di gestire la vera liberalizzazione ha, di fatto, generato una deregulation e, quindi, una vera e propria anarchia commerciale.

Lei che di solito è particolarmente prudente e diplomatico, questa volta ci va giù duro senza esitazioni. Cos'è, si è svegliato anche lei?

In questo momento parlo senza ricoprire alcuna carica politica o di altro genere e, allora, non sono obbligato a mantenere equilibri di alcun tipo.

Perché, altrimenti sarebbe stato zitto?

Zitto no, ma quando si parla in rappresentanza di un gruppo che sia politico o di categoria si ha l'obbligo di farlo rappresentando tutti i punti di vista e tutte le sensibilità.

Come mai in una città dove gli equilibri, come dice lei, sono, fondamentalmente sempre gli stessi e dove i più o meno potenti fanno a gara a non pestarsi i piedi e a farsi regali vicendevolmente, lei che, al contrario, ha capacità e grinta, è fermo al palo senza che nessuno abbia pensato di cooptarla per un disegno di sviluppo della città?

Ho avuto qualche contatto, ma al momento preferisco rimanere al di fuori della mischia.

Arrivano i Comics, manifestazione a lei graditissima e non solo per il ritorno economico. Qualcuno vorrebbe togliere il padiglione dal campo Balilla per ripristinare l'erba tutto l'anno. Lei da che parte sta visto che ha sempre mantenuto il silenzio?

In questi giorni, da privato cittadino, sto cercando di formare un piccolo gruppo di architetti e ambientalisti che volontariamente si mettano a disposizione per pensare alla progettazione di un campo Balilla sempreverde e fruibile al pubblico.

Erba sintetica intende?

Assolutamente no. Un parco fruibile al pubblico, ma anche pensato in maniera moderna ed attrezzato con allacci elettrici, idraulici e con tutte le strumentazioni di sicurezza adatte per essere trasformato in un'area eventi senza dover ogni volta intervenire in maniera così impattante e, oltretutto, costosa.

Si spieghi meglio: sovrintendenza, comune, privati stanno massacrandosi o quasi, per ottenere quello che vogliono e tutto dipende da un prato coperto di erba. Ora arriva lei, così, all'improvviso, e ci dice che un gruppo di specialisti e professionisti sta progettando, disinteressatamente e senza aver ricevuto incarico da alcuno, un parco Balilla alla stregua delle moderne aree di divertimento esistenti in altri paesi, ma che mantenga assolutamente il suo aspetto originario. Ci sta prendendo per il culo?

Grandi voliamo basso. Stiamo lavorando da semplici cittadini non contenti, come molti, dell'assetto attuale del campo Balilla, che hanno deciso di tentare un approccio alla questione il più costruttivo possibile. Tutto qua. Una cosa molto semplice che, tuttavia, potrebbe anche non dare alcun risultato. L’argomento è complesso e le sensibilità molteplici.

Mi viene in mente una domanda bastarda. Ma lei che ha abbandonato senza pietà il consiglio comunale, dall'esterno come la vede questa assise?

Immagino sia finito il tempo delle pernacchie, forse Battistini, adesso, avrà vita più facile.

Certo che Bindocci pappa e ciccia col Pd e viceversa chi lo avrebbe immaginato?

E' presto per fare queste considerazioni a livello locale. E comunque Bindocci è una persona politicamente fine e arguta. Saprà districarsi in questa situazione.

Il suo amico Raspini sarà il prossimo sindaco secondo lei?

Se è quello che vuole, allora, è quello che gli auguro, ma aspettiamo di vedere alleanze e candidati, magari questa volta, potrebbe essere una donna.

Ehilà, intervista di grande spicco: ha già in mente un nome ovviamente?

A quest'ora, di solito, vado al lavoro.